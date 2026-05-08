Saisonaus für Wormatias Klein Für Innenverteidiger Leo Klein ist die Oberligaspielzeit vorbei +++ Der Abwehrspieler hat einen Kreuzbandriss erlitten +++ Es ist nicht sein erster langfristiger Ausfall als VfR-Spieler. von Stefan Mannshausen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kreuzbandriss: Innenverteidiger Leo Klein wird der Wormatia in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Foto: Dirigo/ pakalski-press

Worms. Als Leo Klein nach dem Heimsieg gegen Eisbachtal mit dick bandagiertem Knie vor den Fans stand, hatten viele Wormaten bereits ein schlechtes Gefühl. Er habe in der Aktion vor seiner verletzungsbedingten Auswechselung etwas knacken gehört, hatte Worms’ Innenverteidiger seinen Mitspielern nach Abpfiff gesagt. Inzwischen steht die bittere Diagnose für den 22-Jährigen: Kreuzbandriss im linken Knie.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Für Leo Klein persönlich ist die Oberliga-Spielzeit 2025/26 damit endgültig eine zum Vergessen. Gerade mal vier Spiele absolvierte der zweikampfstarke Abwehrspieler in den ersten Saisonwochen für die Wormser, ehe ihn eine Schambeinverletzung monatelang zum Zuschauen zwang.