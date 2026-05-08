Saisonaus für Wormatias Klein

Worms. Als Leo Klein nach dem Heimsieg gegen Eisbachtal mit dick bandagiertem Knie vor den Fans stand, hatten viele Wormaten bereits ein schlechtes Gefühl. Er habe in der Aktion vor seiner verletzungsbedingten Auswechselung etwas knacken gehört, hatte Worms’ Innenverteidiger seinen Mitspielern nach Abpfiff gesagt. Inzwischen steht die bittere Diagnose für den 22-Jährigen: Kreuzbandriss im linken Knie.
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Für Leo Klein persönlich ist die Oberliga-Spielzeit 2025/26 damit endgültig eine zum Vergessen. Gerade mal vier Spiele absolvierte der zweikampfstarke Abwehrspieler in den ersten Saisonwochen für die Wormser, ehe ihn eine Schambeinverletzung monatelang zum Zuschauen zwang.
In der Wintervorbereitung kämpfte sich der athletische Sommerneuzugang des VfR beeindruckend schnell wieder in die erste Elf und stabilisierte die Wormatia-Hintermannschaft auf Anhieb. Die Hoffnung aller Wormser war groß, in den abschließenden Saisonwochen wieder mit Klein als Fixpunkt in der Viererkette planen zu können.
Nun der Rückschlag. Kleins Trainer Björn Weisenborn und seine Mitspieler posierten im Training mit einem Klein-Trikot und schickten dem Pechvogel aufmunternde Worte ans Krankenbett.