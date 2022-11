Saisonaus für Wormatias Abwehrchef Kreuzbandriss bei Jean-Yves Mvoto +++ Wormser Regionalligist muss im Winter nachlegen

Im Winter muss nachgelegt werden

Der monatelange Ausfall des Abwehrspielers wiegt schwer. Auch, weil Mvotos kongenialer Innenverteidiger-Kompagnon Tevin Ihrig ebenfalls mit einer schweren Knieverletzung langfristig ausfällt. Das Abwehrduo, das die Wormser als Stabilisator souverän zum Aufstieg in die Regionalliga geführt hat, ist gesprengt. Beide Verteidiger werden in dieser Saison kein Spiel mehr für die Wormaten bestreiten können.

Auf dem Platz ist kurzfristig also Improvisation gefragt. In Offenbach rückte Mittelfeldspieler Jannik Marx in das Zentrum der Fünferkette. Die anderen beiden Plätze in der Innenverteidigung nahmen Ramzi Ferjani und Jannis Reuss ein. Das Duo, das nun auch in den zwei verbleibenden Ligaspielen gegen den FC Astoria Walldorf und den VfB Stuttgart II gefragt sein wird. Und dann?

Es ist kein Geheimnis, dass Mehring für die Rückrunde (mindestens) einen weiteren Innenverteidiger benötigt. Der Sportliche Leiter Norbert Hess und Sportvorstand Ibrahim Kurt sind auf der Suche nach Verstärkungen. Die Frage, die sich bei Verpflichtungen bei der Wormatia aber zwangsläufig stellt: Was lassen die Finanzen zu? Klar ist, dass die zwei Topverteidiger Ihrig und Mvoto gleichwertig nur schwer zu ersetzen sein dürften. Tevin Ihrig besticht durch gutes Stellungsspiel, seine Ruhe und sein Aufbauspiel. Innerhalb des Teams nimmt er zudem als Mitglied im Mannschaftsrat eine wichtige Position ein. Auch Mvoto ist unumstritten. Mit seinem zweikampfstarken abgeklärten Spiel und seiner Kopfballwucht ist er sowohl in der Defensive als auch bei eigenen Standardsituationen eine „Waffe“.