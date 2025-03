Saisonaus für Top-Scorer Kircicek bei TSV Landsberg – Berwein fraglich

Kircicek hat sich im Spiel gegen die SpVgg Unterhaching schwer am Knie verletzt und wird dem TSV den Rest der Saison fehlen, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

„Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Leistung gegen Türkspor Augsburg abrufen werden“, meint Alexander Schmidt und fügt hinzu: „Durch die Verletzung von Furkan muss die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden, was für die jungen Spieler auch eine Chance ist.“

Der Einsatz von Maximilian Berwein ist noch fraglich. Zudem fehlt Azur Velagic. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Oliver Prenka ist diese Woche nach Krankheit zurück ins Team gekehrt. Ob er bereits eine Option fürs Wochenende ist, wird sich zeigen. (pm/btfm)

Bangen um Kircicek und Berwein: TSV Landsberg schlägt SpVgg Unterhaching II

Erstmeldung, 3. März:

Trotz des Auftaktsiegs gegen die SpVgg Unterhaching II war beim TSV Landsberg die Stimmung etwas getrübt. Mit Maximilian Berwein und Furkan Kircicek mussten die beiden Top-Scorer des Bayernligisten verletzt raus. Für Kircicek, bereits zwölfmal in 13 Spielen erfolgreich, war bereits in der ersten Halbzeit Schluss. Berwein, zweiterfolgreichster Scorer im Team, musste in der 83. Minute ebenfalls ausgewechselt werden.

Sgodzaj und Berwein treffen für Landsberg gegen SpVgg Unterhaching II

Das Duell in Neuried begann mit viel Tempo und Intensität. Der TSV Landsberg fand besser ins Spiel und hatte gleich durch John Haist und Furkan Kircicek zwei vielversprechende Chancen. Als Furkan Kircicek im Strafraum der SpVgg Unterhaching II gefoult wurde, blieb die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm. In der 26. Minute war es dann Daniele Sgodzaj, der trotz eines Fouls an ihm den Ball im Getümmel über die Linie drückte. Der TSV erspielte sich weiterhin zahlreiche Chancen, scheiterte jedoch immer wieder an Unterhachings Torhüter Fabian Scherger.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild fort, der TSV war weiterhin die dominierende Mannschaft. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff war es Benedikt Auburger, der den Ball an die Hand seines Gegenspielers beförderte. Die Folge war ein Elfmeter für Landsberg, den Maximilian Berwein sicher verwandelte.

Alexander Schmidt: „Wir dürfen jetzt nicht rumjammern, sondern müssen für das nächste Spiel eine Lösung finden“

Gegen Ende des Spiels wurde der Gastgeber noch einmal gefährlicher, doch die Mannschaft um Torhüter Lars Böhmeke ließ nichts mehr zu und sicherte sich den verdienten Auswärtssieg. Einziger Wermutstropfen an diesen Tag sind die Verletzungen der beiden Spieler Furkan Kircicek und Maximilian Berwein.

„Ein verdienter Sieg“, resümiert Cheftrainer Alexander Schmidt und fügt hinzu: „Leider haben wir diesen mit den Verletzungen teuer bezahlt. Wir dürfen jetzt aber nicht rumjammern, sondern müssen für das nächste Spiel eine Lösung finden.“

Vor Auswärtsspiel gegen Augsburg: Landsberg weiter formstärkstes Team der Bayernliga

Durch den Auswärtserfolg bleibt Landsberg das formstärkste Team der Bayernliga Süd. Der Rückstand auf den dritten Platz, der aktuell zur Regionalliga-Relegation reichen würde, beträgt aber weiter neun Punkte.

Am kommenden Sonntag gastiert Landsberg bei Türkspor Augsburg, die zum Auftakt dem TSV Grünwald mit 0:6 unterlagen. (pm/btfm)