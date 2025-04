Saisonaus für LSK-Kapitän Kunze

In der Endphase der umkämpften Begegnung wurde der Flügelspieler durch ein nach LSK-Angaben „brutales Foul“ von Danny Berner gestoppt. „Ich war im vollem Sprint und er hat mich gefühlt am Becken getroffen. Dann bin ich völlig unkontrolliert durch die Luft geflogen und auf der Schulter gelandet“, schilderte Kunze die Situation. Dabei erlitt er eine Schultereckgelenksprenung. „Das muss operiert werden. Für mich ist die Saison gelaufen“, so der in seiner Laufbahn über 150 Regionalliga-Begegnungen absolvierende LSK-Kapitän weiter. Er hoffe darauf, zum Oberliga-Auftakt wieder fit zu sein.

Rechnerisch ist der Aufstieg in die höchste niedersächsische Spielklasse noch nicht gesichert, doch er gilt als eine Frage der Zeit. Den Lüneburger SK Hansa trennen 16 Punkte vom Zweitplatzierten Ahlerstedt/Ottendorf, der bereits drei Partien mehr absolviert hat. Der Rotenburger SV und SV Lindwedel-Hope - beide genauso wie der Spitzenreiter mit 23 Spielen auf dem Konto - sind 19 Punkte entfernt. Es scheint also realistisch, dass sich der 61 von 69 möglichen Punkte einsammelnde LSK bereits im April zum Meister krönt - auch wenn nun drei komplizierte Auswärtsspiele am Stück in Lindwedel, Bornreihe und Hagen anstehen.