Saisonaus für Bezirksliga-Stürmer und Torjäger wechselt

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Ebersbach/Fils muss in der Bezirksliga Neckar/Fils einen schweren Rückschlag verkraften. Für den 19-jährigen Stürmer Marvin Eisele ist die Saison vorzeitig beendet. Er erlitt einen Sehnenabriss im Beckenbereich und wird sich einer Operation unterziehen müssen. Bereits in der Vorrunde hatte er verletzungsbedingt pausieren müssen.

TSV Hüttlingen

Beim TSV Hüttlingen gibt es in der Bezirksliga Ostwürttemberg den nächsten Wintertransfer. Mit Marcel Waibel verstärkt ein offensiv flexibel einsetzbarer Angreifer das Team. Der 25-Jährige wechselt zur Winterpause ins Kochertal und soll für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen.

Nach einer längeren Pause war Waibel in den vergangenen zwei Jahren für die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach III aktiv. Dort gelangen ihm in 25 Spielen neun Tore und zwei Vorlagen – Zahlen, die seine Torgefahr unterstreichen.

Gemeinsam mit seinem Mitspieler Alessandro Rosa stößt er nun nach Hüttlingen. Waibel gilt als schneller Offensivakteur mit ausgeprägter Abschlussstärke und kann sowohl über die Flügel als auch zentral eingesetzt werden. Künftig läuft er mit der Rückennummer 19 im rot-schwarzen Trikot auf und soll die Offensive beleben.

