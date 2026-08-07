Saisonauftakt: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“

– Foto: Volkhard Patten

Mit dem ersten Spieltag beginnt für den SV Lauingen-Bornum und den VfL Leiferde die neue Saison in der Bezirksliga Braunschweig 2. Nach enttäuschenden Auftritten im Bezirkspokal richtet sich der Fokus nun auf den Ligabetrieb – und auf einen gelungenen Start in eine Spielzeit, in der für beide Mannschaften zunächst der Klassenerhalt oberste Priorität besitzt.

Für beide Mannschaften bietet der Ligastart deshalb die Gelegenheit, das Pokalaus hinter sich zu lassen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Da alle Teams mit null Punkten beginnen, besitzt die Tabellenkonstellation zwar noch keine Aussagekraft – ein gelungener Auftakt kann jedoch früh Selbstvertrauen für die kommenden Wochen schaffen.

Die Generalproben verliefen für beide Teams alles andere als nach Wunsch. Lauingen-Bornum unterlag dem klassenhöheren SSV Kästorf in der ersten Runde des Bezirkspokals deutlich mit 0:7. Auch der VfL Leiferde schied aus und musste sich dem SC Rot-Weiß Volkmarode mit 1:5 geschlagen geben.

„Unser Erfolg am Sonntag steht und fällt mit unserer defensiven Stabilität. Wie gut schaffen wir es, in die Zweikämpfe zu kommen? Wie gut schaffen wir es, kompakt und leidenschaftlich zu verteidigen? Wenn uns das gelingt und jeder Spieler gegen den Ball bei 100 Prozent ist, dann machen wir auch mit Ball ein gutes Spiel.“

Beim SV Lauingen-Bornum steht insbesondere die Arbeit gegen den Ball im Mittelpunkt. Co-Trainer Robin Rose erwartet vor heimischer Kulisse im Rahmen der vereinseigenen Sportwoche eine stimmungsvolle Atmosphäre und sieht die Defensive als entscheidenden Faktor.

Für den Aufsteiger des Vorjahres beginnt zugleich die schwierige zweite Saison nach dem Klassenwechsel. Angesichts von vier direkten Abstiegsplätzen formuliert Rose die Zielsetzung eindeutig.

„Unser erstes Ziel ist, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu sammeln und uns ein Polster nach unten zu erarbeiten, damit wir möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Darüber hinaus wollen wir jeden Spieler individuell und die Mannschaft insgesamt weiterentwickeln.“

Leiferde will kompakter auftreten

Auch beim VfL Leiferde steht nach dem Pokalaus die Defensivarbeit im Fokus. Sportlicher Leiter Christian Ebers fordert gegenüber der Leistung im Pokal eine deutliche Steigerung.

„Anders als im Pokal müssen wir in Lauingen kompakter auftreten und als Mannschaft besser verteidigen. Nach vorne bringen wir immer etwas zustande. Wenn uns das gelingt, werden wir etwas Zählbares mitnehmen.“

Auch die mittelfristigen Ziele formuliert Ebers bewusst zurückhaltend. Die junge Mannschaft befinde sich noch in einer Entwicklungsphase und solle möglichst früh die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

„Wir wollen eine unaufgeregte Saison spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben viele junge Spieler dazugewonnen, und die Mannschaft ist immer noch in der Findungsphase. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich viele Punkte zu holen, damit wir die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben können.“

Duell auf Augenhöhe zum Auftakt

Die Ausgangslage verspricht eine ausgeglichene Begegnung. Beide Mannschaften wollen die deutlichen Pokalniederlagen vergessen machen und mit einem positiven Ergebnis in die Bezirksligasaison starten. Entscheidend dürfte sein, welches Team seine defensive Ordnung schneller findet und die Fehler aus den Pflichtspielen der Vorwoche abstellen kann.

Für Lauingen-Bornum bietet sich vor heimischer Kulisse die Chance, mit den eigenen Anhängern im Rücken ein Zeichen zu setzen. Leiferde reist mit einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft an, die ihre Offensivqualitäten bereits angedeutet hat, defensiv jedoch deutlich stabiler auftreten muss. So dürfte zum Saisonauftakt weniger Spektakel als vielmehr eine intensive und umkämpfte Partie zu erwarten sein.