Saisonauftakt verschiebt sich

– Foto: Marie Beermann

Germania Hauenhorst, Alemannia Salzbergen und der SC Lüstringen sollten zum Jahresbeginn die ersten Gegner im Auto-Deters-Stadion sein. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle der vergangenen Tage mussten jedoch alle drei geplanten Testspiele abgesagt werden.

Die erste Mannschaft hatte am Freitag noch versucht, in einem Arbeitseinsatz den Kunstrasenplatz vom Schnee zu befreien. Bereits nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich, dass der Untergrund unter der Schneeschicht steinhart gefroren war. Diese Tatsache ließ den Verantwortlichen leider keine andere Wahl, als sämtliche Testspiele abzusagen.