Saisonauftakt verschiebt sich

Germania Hauenhorst, Alemannia Salzbergen und der SC Lüstringen sollten zum Jahresbeginn die ersten Gegner im Auto-Deters-Stadion sein. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle der vergangenen Tage mussten jedoch alle drei geplanten Testspiele abgesagt werden.
Die erste Mannschaft hatte am Freitag noch versucht, in einem Arbeitseinsatz den Kunstrasenplatz vom Schnee zu befreien. Bereits nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich, dass der Untergrund unter der Schneeschicht steinhart gefroren war. Diese Tatsache ließ den Verantwortlichen leider keine andere Wahl, als sämtliche Testspiele abzusagen.
Besonders bitter war dies für unsere Gäste aus Hauenhorst, die damit bereits ihr viertes Vorbereitungsspiel nicht bestreiten konnten.
Lange warten müssen wir auf den verschobenen Saisonauftakt allerdings nicht: Schon am kommenden Dienstag empfängt unsere Erste zuhause den Westfalenligisten Borussia Emsdetten. Anstoß ist um 19:30 Uhr.
Die zweite und dritte Mannschaft greifen hingegen erst am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Die Zweite spielt zuhause gegen den SV Uffeln II (Anstoß 13:00 Uhr), während die Dritte auswärts auf die Zweitvertretung der Sportfreunde Lotte trifft (Anstoß 14:00 Uhr).