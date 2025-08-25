Saisonauftakt verpatzt

Der SV Grün-Weiß Baiershofen ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der Kreisklasse West 2 gestartet. Beim Gastspiel bei der SG Wittislingen/Ziertheim unterlag die Mannschaft am 1. Spieltag klar mit 2:5 und verpasste damit den erhofften Auftakt.

Bereits in der 3. Minute gingen die Hausherren durch Michael Lindacher in Führung, als eine Flanke nicht verhindert werden konnte und der Stürmer per Kopf Dominik Köpp im Tor der Gäste keine Abwehrchance ließ. Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte entwickelte sich die Partie zu einem Mittelfeldgeplänkel mit leichten Vorteilen für die SG. In der 45.+3 Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum auf den Punkt – Moritz Datismann verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0-Halbzeitstand.

Baiershofen nahm sich in der Halbzeit viel vor, konnte die Partie jedoch nicht mehr drehen. Im Gegenteil: Die Hausherren nutzten ihre Chancen konsequent und bauten die Führung bis zur 60. Minute durch zwei Treffer von Julian Golda sowie ein Tor von Dominik Jankowetz auf 5:0 aus. Nach dem klaren Vorsprung schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück, wodurch Baiershofen nun besser ins Spiel fand. In der 73. Minute gelang den Gästen mit einem Doppelschlag noch etwas Ergebniskosmetik: Zunächst traf Tobias Roßner, kurz darauf verkürzte Bruno Lokodi per Alleingang nach schönem Zuspiel von Christopher Rößle auf 2:5. Zu allem Überfluss für die Grün-Weißen verletzte sich Leon Keller gegen Ende des Spiels schwer an der Hand.

Am kommenden Sonntag erwarten die Grün-Weißen zum Heimauftakt der neuen Saison den Kreisligaabsteiger SV Holzheim.