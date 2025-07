Saisonauftakt-Testspiel gegen Berka

um Start in die Saison 2025/26 wollten wir mit einem starken Auftritt überzeugen und dabei alle drei Neuzugänge sofort in unser Spiel integrieren. Von Beginn an war unser Ziel klar: Berka unter Druck setzen, sie zu Fehlern zwingen und ihnen unser Spiel aufzwingen.

In den ersten 15 bis 20 Minuten gelang uns das sehr gut. Wir waren präsent, kombinierten sicher und gingen folgerichtig durch Lucas Engelhardt mit 0:1 in Führung. Danach machte sich allerdings die Belastung der intensiven Trainingseinheiten bemerkbar – die Beine wurden schwerer und es schlichen sich erste Konzentrationsfehler ein. Berka kam zunehmend besser ins Spiel, agierte über weite Strecken sehr griffig und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem nicht unverdienten Ausgleich. Unsere Antwort folgte jedoch prompt: Noch vor dem Halbzeitpfiff erzielte Robert Merfert nach einem sehenswert herausgespielten Angriff das 1:2.