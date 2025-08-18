Saisonauftakt nach Maß - Auswärtssieg in Aufheim

Endlich ist es wieder so weit. Seit vergangenem Sonntag rollt der Bezirksligaball wieder. Zum Auftakt unserer 11. Bezirksliga-Saison in Folge waren wir in Aufheim zu Gast. Ohne 8 (!) Stammspieler traten wir die Auswärtsreise zum Tabellendritten der Vorsaison an. Daher musste sich unser Trainerteam etwas Pfiffiges einfallen lassen, um gegen den in Bestbesetzung antretenden Titelfavoriten bestehen zu können.

Entsprechend begann die Partie. Die Gastgeber starteten schwungvoll, ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und setzen uns bei eigenem Ballbesitz energisch unter Druck. Die ersten 20 Minuten gehörten daher der SGM, ohne jedoch unseren Keeper Niklas Fimpel ernsthaft prüfen zu können. Mitte der ersten Hälfte kamen wir dann besser ins Spiel und kreierten eigene sehr ordentliche Angriffe, aber auch wir vermochten es nicht, den SGM-Keeper in Verlegenheit zu bringen. Aufheim-Holzschwang hatte auch in der Folge mehr Ballbesitz, unsere Defensive um Abwehrchef und Interimskapitän Dennis Strobel stand jedoch felsenfest und ließ weiterhin nichts Zwingendes zu. Nicht einmal, als wir minutenlang mit einem Mann weniger spielten, als Niklas Ebner mit einem Cut an der Augenbraue verarztet wurde. Auswechseln war für Nik jedoch keine ernsthafte Option. Er spielte weiter. Mit einem 0:0 wechselte man die Seiten.

In Halbzeit zwei erhöhten die Gastgeber den Druck mehr und mehr und drängten uns immer weiter in die eigene Hälfte. Zeitweise kamen wir gar nicht mehr über die Mittellinie und wir mussten Schwerstarbeit im Verteidigen leisten, um nicht in Rückstand zu geraten. Mit Laufbereitschaft, Einsatz, Cleverness und auch mit dem notwendigen Quäntchen Glück schafften wir es diese Drangphase zu überstehen und brachten die SGM an den Rand der Verzweiflung. Gegen Ende der Partie schafften wir es, obwohl einige Spieler inzwischen von Krämpfen geplagt waren, wieder eigene Angriffe zu starten. Zunächst noch ungefährliche aber dann… die 82. Spielminute. Neuzugang Deniz Aslaner tankt sich im Mittelfeld energisch durch, setzt auf der rechten Seite unseren Youngster Luca Thiele (18 Jahre alt!) in Szene und dieser vollendet in bester Torjägermanier, über den Keeper hinweg, zum vielumjubelten 1:0. Der Spielverlauf war somit völlig auf den Kopf gestellt. Uns war’s egal. Die SGM wollte aber keinesfalls mit einer Heimniederlage in die neue Saison starten und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Wir mussten nun doch noch die ein oder andere brenzliche Situation überstehen. Auch in der üppigen, aber nachvollziehbaren 9-minütigen Nachspielzeit mussten alle, die es mit dem SVJ hielten, zittern. Aber auch diese überstanden wir unbeschadet und so gingen wir nach 99. Minuten als glücklicher Sieger vom Platz. Am Ende ein Sieg der Leidenschaft der gesamten Mannschaft, der Lust auf mehr macht.