Ligavorschau

Saisonauftakt mit packenden Duellen

Kreisliga 2 München 1. Spieltag

Am 1. Spieltag der neuen Saison erwartet die Fußballfans ein abwechslungsreiches Wochenende voller spannender Begegnungen. Den Auftakt macht am Freitag, den 22. August 2025, um 18:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gräfelfing und TSV 1860 München III – ein erstes Kräftemessen, das direkt für Spannung sorgt.

Am Samstag, den 23. August 2025, geht es um 14:00 Uhr weiter, wenn der TSV Neuried den TSV München-Solln empfängt. Beide Teams wollen mit einem Sieg optimal in die neue Spielzeit starten.

Der Sonntag verspricht Fußball pur: Bereits um 11:00 Uhr trifft der FC Fürstenried auf den FC Teutonia München. Ab 14:00 Uhr stehen gleich zwei Partien auf dem Programm: Der FC Neuhadern München empfängt die TSG Pasing, während der TSV Großhadern gegen den SV München West antritt.

Den Abschluss des Spieltags bilden die spannenden Begegnungen um 15:00 Uhr: Die DJK Pasing trifft auf den FC Kosova München, parallel empfängt FT München Gern den FC Alte Haide - DSC München.

Morgen, 18:00 Uhr
18:00
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
14:00
So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
11:00
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
14:00
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
14:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
15:00
