Saisonauftakt mit Erwartungen, Debütanten und Lokalduellen

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr

Wenn Wilhelmshöhe und Rengershausen aufeinandertreffen, sind viele Tore vorprogrammiert – in den letzten sechs Partien fielen stets mindestens vier Treffer. Rengershausen geht mit breiter Brust in die Partie, gewann zuletzt 6:1 im Pokal gegen den SVH Kassel. Wilhelmshöhe unterlag hingegen Ihringshausen mit 3:5. Für das Team von Manuel Viehmann zählt nun vor allem eines: Konstanz in den Leistungen, um nicht erneut bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen.

Klassenerhaltsziel trifft auf Aufstiegsanwärter