Saisonauftakt mit allem, was ein Fußballspiel zu bieten hat

Mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den favorisierten 1. FC Schmelz startet die Zweite des 1. FC Reimsbach erfolgreich in die neue Saison – in einem Spiel, das von viel Einsatz, zahlreichen Torchancen, einer frühen roten Karte und einer hitzigen Schlussphase geprägt war.

Ein hartes Foul von Tim Gajic in der 28. Minute an der Seitenlinie brachte schließlich die fällige Rote Karte und reduzierte Schmelz auf zehn Mann. Dass es zur Pause noch 0:0 stand, lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung der Reimsbacher.

Schon in der ersten Halbzeit war Reimsbach klar tonangebend. Mit hoher Laufbereitschaft, druckvollem Spiel nach vorne und zahlreichen Strafraumaktionen setzte das Heimteam die Gäste aus Schmelz unter Dauerdruck. Gleich mehrfach brannte es lichterloh vor dem Schmelzer Tor, doch weder Aaron Klein noch Manuel Schäfer oder Norman Gärtner konnten den Ball im Netz unterbringen. Schmelz hingegen kam in den ersten 45 Minuten lediglich zu einem einzigen Torabschluss – symptomatisch für eine völlig verschlafene erste Hälfte.

Kurz nach Wiederanpfiff folgte dann aber die verdiente Führung: Nach einem Freistoß von Nico Hoever köpfte Mariusz Kreft in der 49. Minute wuchtig zum 1:0 ein – sein erstes Saisontor. Danach zog sich Reimsbach etwas zurück und lauerte auf Konter, die jedoch nicht sauber ausgespielt wurden.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Schmelz – trotz Unterzahl – das Kommando. Trainerwechsel und Umstellungen zeigten Wirkung. Es gab nun auch Torchancen auf Seiten der Gäste, darunter ein Pfostentreffer, der den Ausgleich fast gebracht hätte.

In der Schlussphase wurde es hektisch. Der bis dahin ordentlich leitende Schiedsrichter verlor zunehmend die Kontrolle. Zwei grobe Fouls der Schmelzer – darunter eine klare Notbremse sowie ein rüdes Einsteigen gegen Nico Hoever, der sich dabei am Knöchel verletzte – wurden lediglich mit Gelb geahndet, obwohl beide Situationen durchaus eine Rote Karte verdient hätten.

So entwickelte sich eine hitzige Endphase mit viel Kampf, Diskussionen und Nickligkeiten. Reimsbach verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und etwas Glück über die Zeit.

Fazit:

Ein intensiver Auftakt, der mit einem verdienten, wenn auch am Ende glücklichen Sieg für Reimsbach endete. Schmelz hatte in Unterzahl zwar mehr vom Spiel in der zweiten Hälfte, doch letztlich brachte Reimsbach mit Leidenschaft, Teamgeist und einem frühen Tor die drei Punkte über die Zeit. Einziger Wermutstropfen: die Verletzung von Nico Hoever – gute Besserung an dieser Stelle!