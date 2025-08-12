Saisonauftakt Kreisliga 2

Die neue Saison der Kreisliga 2 steht in den Startlöchern und verspricht spannende Begegnungen, packende Zweikämpfe und überraschende Wendungen. Nach einer intensiven Vorbereitung sind die Teams heiß darauf, endlich wieder um Punkte zu kämpfen. Fans dürfen sich auf emotionale Momente und mitreißende Spiele freuen.
SC Anger - TuS Prien am Chiemsee (Do., 14.08.25, 20:00 Uhr, Waldstadion SC Anger)
Der SC Anger empfängt TuS Prien am Chiemsee zum Auftaktspiel der Saison. Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten. Der Heimvorteil könnte für den SC Anger den entscheidenden Unterschied machen, doch Prien ist bekannt für seine kämpferische Einstellung.
SV Schloßberg - DJK Weildorf (Fr., 15.08.25, 14:00 Uhr, Hauptplatz Waldering)
Früher Anpfiff in Waldering: Der SV Schloßberg trifft auf die DJK Weildorf. Während Schloßberg auf eine solide Defensive setzt, wird Weildorf versuchen, mit schnellem Offensivspiel zu punkten. Ein spannendes Duell zweier unterschiedlicher Spielphilosophien.
SV Oberteisendorf - SV Söchtenau (Fr., 15.08.25, 17:00 Uhr, Sportplatz Oberteisendorf)
Der SV Oberteisendorf empfängt den SV Söchtenau. Beide Mannschaften möchten ein Statement setzen und zeigen, dass sie in dieser Saison oben mitspielen wollen. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Match mit vielen Torchancen freuen.
SV Seeon - TSV Waging am See (Fr., 15.08.25, 18:00 Uhr, Sportplatz Seeon)
Seeon gegen Waging – ein Duell, das Spannung verspricht. Der TSV Waging am See reist mit großen Ambitionen an, während der SV Seeon auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzt. Welches Team hat die besseren Nerven?
TSV Teisendorf - TSV Bad Endorf (Fr., 15.08.25, 19:00 Uhr, Sportanlage Teisendorf)
Zum Abschluss des Freitagsprogramms trifft der TSV Teisendorf auf den TSV Bad Endorf. Beide Teams wollen ihre Stärken ausspielen und mit einem Sieg starten. Die Zuschauer erwartet ein echtes Kräftemessen.
SV Ruhpolding - TSV Fridolfing (Sa., 16.08.25, 15:00 Uhr, SV Ruhpolding)
Am Samstagnachmittag empfängt der SV Ruhpolding den TSV Fridolfing. Ruhpolding vertraut auf seine Heimstärke, während Fridolfing mit schnellen Kontern gefährlich werden kann. Ein Match, das bis zur letzten Minute spannend bleibt.
TuS Engelsberg - SV Linde Tacherting (Di., 16.09.25, 19:00 Uhr, Schulsportanlage Engelsberg)
Besonders spät startet das Duell zwischen TuS Engelsberg und SV Linde Tacherting in die Saison. Beide Teams hatten mehr Zeit zur Vorbereitung und könnten mit frischen Kräften überraschen. Flutlicht-Atmosphäre garantiert zusätzliche Spannung.
Freuen wir uns auf einen aufregenden Start in die neue Saison der Kreisliga 2!