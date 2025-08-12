 2025-08-11T11:59:41.423Z

Saisonauftakt Kreisliga 2

1.Spieltag

Die neue Saison der Kreisliga 2 steht in den Startlöchern und verspricht spannende Begegnungen, packende Zweikämpfe und überraschende Wendungen. Nach einer intensiven Vorbereitung sind die Teams heiß darauf, endlich wieder um Punkte zu kämpfen. Fans dürfen sich auf emotionale Momente und mitreißende Spiele freuen.

Do., 14.08.2025, 20:00 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
20:00

SC Anger - TuS Prien am Chiemsee (Do., 14.08.25, 20:00 Uhr, Waldstadion SC Anger)

Der SC Anger empfängt TuS Prien am Chiemsee zum Auftaktspiel der Saison. Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten. Der Heimvorteil könnte für den SC Anger den entscheidenden Unterschied machen, doch Prien ist bekannt für seine kämpferische Einstellung.

Fr., 15.08.2025, 14:00 Uhr
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
14:00

SV Schloßberg - DJK Weildorf (Fr., 15.08.25, 14:00 Uhr, Hauptplatz Waldering)

Früher Anpfiff in Waldering: Der SV Schloßberg trifft auf die DJK Weildorf. Während Schloßberg auf eine solide Defensive setzt, wird Weildorf versuchen, mit schnellem Offensivspiel zu punkten. Ein spannendes Duell zweier unterschiedlicher Spielphilosophien.

Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo
SV Söchtenau
SV SöchtenauSV Söchtenau
17:00

SV Oberteisendorf - SV Söchtenau (Fr., 15.08.25, 17:00 Uhr, Sportplatz Oberteisendorf)

Der SV Oberteisendorf empfängt den SV Söchtenau. Beide Mannschaften möchten ein Statement setzen und zeigen, dass sie in dieser Saison oben mitspielen wollen. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Match mit vielen Torchancen freuen.

Fr., 15.08.2025, 18:00 Uhr
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
TSV Waging am See
TSV Waging am SeeTSV Waging
18:00

SV Seeon - TSV Waging am See (Fr., 15.08.25, 18:00 Uhr, Sportplatz Seeon)

Seeon gegen Waging – ein Duell, das Spannung verspricht. Der TSV Waging am See reist mit großen Ambitionen an, während der SV Seeon auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzt. Welches Team hat die besseren Nerven?

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
TSV Teisendorf
TSV TeisendorfTeisendorf
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
19:00

TSV Teisendorf - TSV Bad Endorf (Fr., 15.08.25, 19:00 Uhr, Sportanlage Teisendorf)

Zum Abschluss des Freitagsprogramms trifft der TSV Teisendorf auf den TSV Bad Endorf. Beide Teams wollen ihre Stärken ausspielen und mit einem Sieg starten. Die Zuschauer erwartet ein echtes Kräftemessen.

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
15:00

SV Ruhpolding - TSV Fridolfing (Sa., 16.08.25, 15:00 Uhr, SV Ruhpolding)

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Ruhpolding den TSV Fridolfing. Ruhpolding vertraut auf seine Heimstärke, während Fridolfing mit schnellen Kontern gefährlich werden kann. Ein Match, das bis zur letzten Minute spannend bleibt.

Di., 16.09.2025, 19:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
19:00

TuS Engelsberg - SV Linde Tacherting (Di., 16.09.25, 19:00 Uhr, Schulsportanlage Engelsberg)

Besonders spät startet das Duell zwischen TuS Engelsberg und SV Linde Tacherting in die Saison. Beide Teams hatten mehr Zeit zur Vorbereitung und könnten mit frischen Kräften überraschen. Flutlicht-Atmosphäre garantiert zusätzliche Spannung.

Freuen wir uns auf einen aufregenden Start in die neue Saison der Kreisliga 2!

