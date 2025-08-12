Saisonauftakt Kreisliga 2

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Ruhpolding den TSV Fridolfing. Ruhpolding vertraut auf seine Heimstärke, während Fridolfing mit schnellen Kontern gefährlich werden kann. Ein Match, das bis zur letzten Minute spannend bleibt.

TuS Engelsberg - SV Linde Tacherting (Di., 16.09.25, 19:00 Uhr, Schulsportanlage Engelsberg)

Besonders spät startet das Duell zwischen TuS Engelsberg und SV Linde Tacherting in die Saison. Beide Teams hatten mehr Zeit zur Vorbereitung und könnten mit frischen Kräften überraschen. Flutlicht-Atmosphäre garantiert zusätzliche Spannung.

Freuen wir uns auf einen aufregenden Start in die neue Saison der Kreisliga 2!