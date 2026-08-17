Saisonauftakt in der Möhlinarena bleibt torlos.

Die erste Halbzeit ging klar an Hausen, man agierte mit viel Dominanz und sehr spielfreudig. Die Freiburger sehr zurückgezogen und wohl auch viel Respekt. In der 24. Spielminute das sehnsüchtig erwartete 1:0, für den VfR Hausen.Ein schönes Kopfballtor von Yannick Häringer, für den starken Gästetorhüter Oliver Niegot absolut unhaltbar. Warum Schiedsrichter Arne Schwetlick (FV Zell-Weierbach), auf Abseits entschied, blieb jedem im Stadion unbegreiflich (!!!).

75 lange Tage war Pause, in der Verbandsliga Südbaden. Am Freitagabend nun der Saisonanpfiff, in der Hausener Möhlinarena.Der etablierte VfR Hausen und der Neuling Spvgg. Gundelfingen/Wildtal tragen aufeinander. "Gu/Wii" im Moment in einem tollen Zug nach oben --- was drei Aufstiege in fünf Jahren belegen.

36. Minute eine Großchance für Shqipon Bektasi, aber Oliver Niegot blieb Sieger. Sechs Zeigerumdrehungen später (42.), die absolute Topmöglichkeit für die Gelb-Schwarzen. Toller langer Ball von "Oli" Gümpel, Shqipon Bektasi legt Klasse ab, doch Ablie Suwareh "verdattelte" den Ball grob fahrlässig.

Teil zwei war dann wie umgedreht. Der VfR verlor seine Dominanz und war kaum mehr gesehen. Die Gäste zogen das Spiel an sich und waren fortan stärker.

In der 62. Minute das Highlight der Partie. Nach Foulspiel an Giulio Volk um VfR-Strafraum, gab es Strafstoß für die Freiburger. Kapitän und Top-Torjäger Niklas Heizmann nahm sich der Ausführung an. Doch der im Sommer vom FC Denzlingen zurückgekehrte "Oli", machte gleich sein "Einstandsgeschenk" Den halbhoch nach links getretenen Ball, "schleckte" er souverän.

So stand ein mageres 0:0, nach dem Abpfiff zu Buche.

So peilen nun beide Teams, den ersten Dreier, in Saisonspiel Nummer zwei an. Allez, Allez (!!!)

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)