Saisonauftakt in der Freisinger Kreisklasse: So weit sind die Teams

Auf der Jagd nach Ball und Form: Die Nandlstädter um Spielertrainer Andreas Buchberger (l.) unterlagen der FVgg Gammelsdorf mit Christian Bauer im letzten Test mit 0:1. – Foto: Michalek

Am Donnerstag startet die Kreisklassen-Saison. Die Vorbereitung verlief bei vielen Clubs durchwachsen – mit Verletzten, Urlaubern und verlorenen Testspielen.

Der Ball rollt wieder. Am Donnerstag (19.30 Uhr) beginnt die Kreisklassen-Saison mit der Partie TSV Jetzendorf II gegen TSV Nandlstadt. Die Freisinger Vereine sehen dem Liga-Neustart mit recht unterschiedlichen Gefühlen entgegen.

TSV Nandlstadt

Der Absteiger aus der Kreisliga wurde von vielen Clubs als Meisterschaftsfavorit genannt, doch Coach Andreas Buchberger ist da vorsichtig: „Die Vorbereitung lief eher schlecht. Vier von fünf Testspielen haben wir verloren, und die Trainingsbeteiligung war schwach.“ Daher sieht er seine Mannschaft allenfalls bei 70 Prozent – und hofft erst mal, dass sein Team den ihm unbekannten Gegner TSV Jetzendorf II (zuletzt zweimal Neunter der Kreisklasse 2) bezwingen kann. In den ersten Wochen der Saison muss er wegen einer Verletzung auf Stürmer Lukas Rieder verzichten. Mit acht Treffern war er in der Kreisliga zweitbester Torschütze bei den Hallertauern. Da einige Spieler Trainingsrückstand haben, muss sich der TSV erst mal ein bisschen durchmogeln.

SV Dietersheim

Beim Vorjahresvizemeister ist Trainer Christopher Schindler mit der Vorbereitung zufrieden. Allerdings muss man vier starke Spieler ersetzen. „Wir kommen bei dem notwendigen Umbruch gut voran“, sagt der Coach. „Die sieben Neuen haben sich gut eingefügt und haben Potenzial. Gefühlt sind wir eine neue Mannschaft.“ Er betont, dass sein Team nicht zwingend um den Aufstieg spielen muss: „Von meiner Seite gibt es keine Vorgabe, und der Verein ist in der Kreisklasse gut aufgehoben.“ Man wolle die jungen Akteure weiterentwickeln und wieder mutigen und offensiven Fußball zeigen. Zum Start hat der SVD sieben Verletzte – und deshalb steht die Truppe auch eher bei 50 bis 60 Prozent des eigentlichen Potenzials.

SV Hörgertshausen

Der neue Trainer Helmut Atzmüller blickt auf eine Vorbereitung zurück, die unrund lief. Es fehlten immer fünf bis sechs Stammspieler – wegen Verletzung, Urlaub, Arbeit oder Studium. Deshalb musste der SVH gleich drei Testspiele absagen und kickte nur zweimal – gegen Bruckberg (0:8) und Tegernbach/Rudelzhausen (2:1). Kapitän Valentin Hobmaier wurde operiert und verpasste die gesamte Vorbereitung. Hörgertshausen ist bei der Form eher bei 40 Prozent. Das hat auch zur Folge, dass der neue Coach mit Blick auf den Saisonstart kleine Brötchen bäckt: „Das Ziel für die ersten Spiele ist, dass wir den einen oder anderen Punkt holen. Aber gegen unsere ersten beiden Gegner Langenbach und Marzling wird es natürlich schwer. Also versuchen wir, uns irgendwie durchzumogeln.“

SV Marzling

Auch hier herrscht Unzufriedenheit, denn in der Vorbereitung gab es keinen Testspielsieg. Der neue Trainer Markus Eberl zog ein wechselhaftes Fazit: „Damit können und dürfen wir nicht einverstanden sein. Mit der generellen Entwicklung bin ich zufrieden. Die Trainingsbeteiligung und die Einstellung der Mannschaft sind sehr gut.“ Positiv ist auch, dass die Marzlinger bisher von Verletzungen verschont geblieben sind. Der Coach, der früher den TSV Rohrbach in der Bezirksliga betreute, hat mit der Truppe hart gearbeitet und betont, „dass unsere Entwicklung noch Zeit braucht, und die Zeit nehmen wir uns auch“.

SV Vötting

Neu auf der Trainerbank sitzt Josef Wild – und der spricht von einer schlechten Vorbereitung. Der SVV hatte personelle Probleme und machte sich an Umstellungen im Spielsystem, was Zeit braucht. „In der momentanen Verfassung sehe ich uns bei 30 bis 40 Prozent“, berichtet der Coach. Bis zum Winter werde man viel experimentieren müssen, weil wichtige Säulen der Mannschaft fehlen werden. Der Trainer ist aber überzeugt, mit dem Vorjahresfünften wieder eine gute Rolle spielen zu können: „Wir wollen die jungen Spieler weiterbringen und damit der sehr guten Arbeit, die der Verein in der Jugendarbeit leistet, gerecht werden.“

Istanbul Moosburg

Bei den Moosburgern lief die Vorbereitung durchwachsen – und dazu kamen Urlauber, die einige Wochen fehlten. Bei einer türkischen Mannschaft ist das Urlaubsproblem noch etwas größer. Zudem gibt es im Kader noch mehrere Akteure, die aufgrund ihrer Schichtarbeit gelegentlich das Training verpassen. „Ich male mir für den Saisonstart nicht viel aus“, sagt Coach Dominik Gessler. Sein Team steht bei etwa 30 Prozent – und man ist darauf vorbereitet, das Feld vielleicht eher von hinten aufrollen zu müssen. Gessler sieht den Kader in der Summe nicht auf dem Fitnessstand, den man eigentlich in der Kreisklasse haben sollte.

SV Langenbach

In der Rückrundentabelle der vergangenen Saison waren die Langenbacher Zweiter hinter Meister Eching – und so darf es gerne weitergehen. Allerdings gab es beim SVL personell einen großen Umbruch. Im Training hatte Coach Malte Keding ein ordentliches Aufgebot auf dem Platz. Doch ausgerechnet in der letzten Woche vor dem Saisonstart lichtete sich der Kader durch Blessuren und eine Grippewelle. Vor größeren Verletzungen blieben die Langenbacher verschont, sodass das Team nach der Vorbereitung bei 50 Prozent stehen könnte.

FVgg Gammelsdorf

Christoph Hösl übernahm die Mannschaft als Spielertrainer und war zufrieden mit der Vorbereitung. Die Testspiele wurden allesamt gewonnen. „Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind für uns aber zweitrangig“, erklärt der Coach. Hösl freute sich über eine Trainingsbeteiligung, auf der man durchaus aufbauen könne. Aktuell haben die Grün-Weißen mehrere angeschlagene Spieler und stehen damit vor der Frage, ob diese bis zum ersten Spieltag fit werden. Zudem fehlen beim Saisonauftakt noch Urlauber. In Summe dürfte auch Gammelsdorf – wie die meisten Teams – im Bereich zwischen 50 und 60 Prozent liegen. Hösl startet erst einmal vorsichtig in die Runde: „Ziel ist es, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Wir schauen vorerst nur von Spiel zu Spiel.“

TSV Paunzhausen

Hier hat der bisherige Marzlinger Co-Trainer Stefan Paukner nun das Sagen. Er spricht von einer „ordentlichen Vorbereitung“. Auch wenn die Testspielergebnisse nicht so überragend waren, gab die Mannschaft ein gutes Bild ab. „Wir haben spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt der neue Coach. Ihm war es auch wichtig, dass die Spieler gerne ins Training gehen und Spaß am Fußball haben. Er ist guter Dinge, dass sich sein Team von den Abstiegsplätzen fernhalten kann. Der TSV startet mit einer guten Form – vielleicht um die 70 Prozent – in die Runde und will sich gleich in den ersten Wochen auf einem Mittelfeldplatz der Liga behaupten. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt packen“, sagt Paukner.

SC Freising

Der schlimme Moment in der Vorbereitung war die Verletzung von Kapitän Fabian Kraft, der mindestens bis zum Jahresende ausfällt. „Das tut richtig weh“, sagt Trainer Manuel Hobmeier, „weil er in meinen Augen einer der besten Innenverteidiger der Liga ist, wenn nicht sogar der beste“. Ansonsten war der Coach ganz zufrieden mit der Vorbereitung. In den Testspielen sah er eine stetige Steigerung. Der Sportclub hat zuletzt zweimal über die Relegation die Liga gehalten und damit sein Glück aufgebraucht. Die Vorbereitung macht Hoffnung, allerdings muss der SCF nach Wechseln auch Topspieler wie Fatih Masat oder Florian Pinkert ersetzen. Hobmeier hat einen kleinen Kader und kann die Form schwer einschätzen. Gefühlt könnte man im Bereich zwischen 60 und 70 Prozent liegen. So oder so: Der Trainer geht den Abstiegskampf motiviert an. „Mein Ziel ist es, dass wir gleich griffig aus den Startlöchern kommen. Wir dürfen keine Spiele oder Punkte unnötig herschenken, weil für uns auch heuer jeder Zähler im Kampf um den Klassenerhalt wichtig sein wird.“

SC Massenhausen

Coach Andreas Langer hat in seiner vierten Saison in Massenhausen einen Umbruch zu moderieren. Der Aufsteiger dürfte die jüngste Mannschaft der Liga stellen – und die hatte eine durchwachsene Vorbereitung, in der man nie die beste Elf beisammen hatte. „Unser Team ist jedoch zusammengewachsen“, so der SCM-Trainer. „Teamtaktisch sind wir nicht bei 100 Prozent, fitnesstechnisch schon.“ Er ist daher guter Dinge für den Start der Kreisklasse.

SC Oberhummel

Hier spricht Trainer Anton Hirschfeld von einer anständigen Vorbereitung, in der man konditionell sowie spielerisch hart gearbeitet habe. „Ich sehe uns bei 80 bis 85 Prozent“, sagt der Coach. Die 100 könnte das Team bis zum ersten Spiel erreichen. Bitter für den Liganeuling ist die Verletzung von Thomas Hekele – er wird länger ausfallen. Für die ersten fünf Spiele schweben Hirschfeld trotzdem acht Punkte vor.

VfB Hallbergmoos II

Der dritte Aufsteiger muss Abgänge ersetzen, die in der vergangenen Spielzeit zusammen mehr als 50 Tore geschossen haben. Trainer Florian Guggenberger hat ein junges Team, das er weiterentwickeln will – in einer Liga, die man in Hallbergmoos noch nicht kennt. Der VfB hatte eine gute Vorbereitung und zeigte auch in den Testspielen gute Ansätze. Angesichts von zahlreichen Neuzugängen braucht es jedoch Zeit für die Entwicklung. Hallbergmoos II könnte formtechnisch bei 60 bis 70 Prozent stehen.