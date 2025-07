Saisonauftakt im Kreispokal

So., 27.07.2025, 15:00 Uhr

Die lange Leidenszeit ist vorbei, die Mannschaft des SV Erlenbrunn startet am kommenden Sonntag mit dem Spiel in der 2. Kreispokalrunde in die Saison 2025/26.

Endlich rollt der Ball wieder und die Mannschaft des SVE ist direkt gefordert. Mit einem schweren Pokallos beginnt der diesjährige Auftakt im Kreispokal. Gegner ist der SC Busenberg. Die Gastgeber sind in der vergangenen Saison denkbar knapp am letzten Spieltag von de A-Klasse abgestiegen. Das Saisonziel lautet nun unter den ersten fünf mitspielen, aber hinter vorgehaltener Hand ist klar, der Betriebsunfall Abstieg soll möglichst direkt wieder korrigiert werden.