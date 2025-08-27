Saisonauftakt geglückt

(MS). Mit einem nie gefährdeten 5:1 Sieg bestreitete die SGBM 2 erfolgreich ihr Heimspieldebüt in der Reserveliga Donau West 2. Allerdings betrieb man an diesem Tag Chancenwucher und das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen müssen.

Bereits in der 14. Minute wurden die Weichen mit einem an Michael Taglang verursachten Elfmeter auf Sieg gestellt, den David Bendele mit etwas Glück verwandelte. 10 Minuten später tat es ihm sein Bruder Silas Bendele gleich, als er einfach mal von 20 Metern abzog und das Spielgerät unhaltbar in den rechten Winkel einschlug. Und die „Bendele-Show“ ging weiter, als wiederum David seinen zweiten Treffer mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante zum 3:0 markierte.