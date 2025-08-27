Saisonauftakt geglückt

(MS). Mit einem nie gefährdeten 5:1 Sieg bestreitete die SGBM 2 erfolgreich ihr Heimspieldebüt in der Reserveliga Donau West 2. Allerdings betrieb man an diesem Tag Chancenwucher und das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen müssen.
Bereits in der 14. Minute wurden die Weichen mit einem an Michael Taglang verursachten Elfmeter auf Sieg gestellt, den David Bendele mit etwas Glück verwandelte. 10 Minuten später tat es ihm sein Bruder Silas Bendele gleich, als er einfach mal von 20 Metern abzog und das Spielgerät unhaltbar in den rechten Winkel einschlug. Und die „Bendele-Show“ ging weiter, als wiederum David seinen zweiten Treffer mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante zum 3:0 markierte.
Als dann gleich nach der Pause Serdar Bogazköy nach feinem Spielzug über außen das 4:0 erzielte, war klar, dass die Gäste aus Scheppach an diesem Tag keine Punkte mit nach Hause nehmen würden. Daran änderte auch das zwischenzeitliche 4:1 (59. Minute) nichts, als die Heimmannschaft etwas zu sorglos verteidigte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Serdar Bogazköy in der 62. Minute zum hochverdienten 5:1 Endstand.