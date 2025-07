Saisonauftakt für den SV Haidlfing

Am Sonntag den 27.07. gastiert der SV Haidlfing beim TSV Hofkirchen zum 1. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing in der Saison 2025/26. Nach einem sportlich turbulenten Jahr, musste der SVH in der Sommerpause den bitteren, aber verdienten Abstieg aus der Kreisliga verdauen. Dem gegenüber wurde beim Gastgeber in Hofkirchen die Meisterschaft der A-Klasse Dingolfing gefeiert. So steht die Begegnung unter der Überschrift Aufsteiger gegen Absteiger.

Die Verantwortlichen des SVH, um Cheftrainer Christoph Stoiber, sind mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war ordentlich und in den Testspielen konnten neue Akzente gesetzt werden. Neben den arrivierten Kräften, um die Kapitäne Philip Binder und Patrick Nowag, konnten auch neue Gesichter begrüßt werden. Mit Rückkehrer Sebastian Glück, Eric Ruder und Tim Fischer konnten drei Neuzugänge verpflichtet werden, die in den Testspielen gezeigt haben, dass sie in dieser Saison Stützen für die Mannschaft sein werden. Mit Jonas Straßl kann Spielertrainer Stoiber diese Saison wieder auf einen starken Offensivspieler zurückgreifen, der ein wichtiger Bestandteil der Kreisklassenmeistermannschaft war. Torwarttalent Leon Hopper komplettiert das neue Quintett. Leider hat sich dieser eine schwere Verletzung zugezogen und kann frühestens nächstes Jahr wieder eingreifen.