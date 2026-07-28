Saisonauftakt der Kreisklassen brachte wenige Überraschungen

Der ehemalige Bayernliga- und Landesligaspieler Michael Busch (rechts) und seine SpVgg Moosbach feierten beim 4:1 gegen die DJK Neustadt einen erfolgreichen Saisonauftakt in der Kreisklasse Ost. – Foto: Jonas Rom - Toro Studios

Beim Saisonauftakt in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden setzten sich überwiegend die Favoriten durch und unterstrichen ihre Ambitionen auf vordere Ränge im Klassement. Sucht man nach Überraschungen, dann wird man eigentlich nur in der Oststaffel fündig, wo einmal der letztjährige Abstiegsrelegant SpVgg Windischeschenbach die sicherlich wieder im oberen Tabellendrittel zu erwartende DJK Irchenrieth in einer "irren" Partie mit gleich sieben Treffern mit 4:3 in die Knie zwang. Ebenfalls nicht unbedingt zu erwarten war, dass "Liganewcomer" SG Waidhaus beim Kreisligaabsteiger SV Kohlberg mit 3:1 gleich für Furore sorgen würde.

Tore: 1:0 Moritz Friedl (18.), 1:1 Marcello Brenner (26.), 2:1 Oliver Wagner (73.) - Schiedsrichter: Markus Zahn - Zuschauer: 150

Perfekter Einstand des Aufsteigers beim über weite Strecken enttäuschenden Kreisligaabsteiger. Überraschend dabei, dass der Liganewcomer seinem Gastgeber vor allem spielerisch einiges voraus hatte und auch in puncto Leidenschaft mehr auf den Platz brachte. SVK-Coach Eugenio Wild: "Wir haben den Auftakt in den Sand gesetzt. Es war kein guter Auftritt von uns, wir zeigten keinen Willen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu leise am Platz. Zudem haben wir einige Chancen nicht genutzt und immer wieder zu schlampig den letzten Ball gespielt. Die SG hatte mehr Biss und Willen und hat somit auch verdient gewonnen." Gästetrainer Fabian Wirth: "Toller Auftakt meiner Truppe nach vier Jahren Kreisklassen-Abstinenz. Von Anfang an ein Spiel mit offenem Visier, nach fünfzehn können, ja müssen wir eigentlich schon zwei oder drei Tore machen. Auf der anderen Seite war Kohlberg aber auch vor allem durch Standards immer wieder gefährlich. Insgesamt waren wir vor allem spielerisch die bessere Mannschaft, Kohlbergs Taktik lag auf langen Bällen vom Routinier Rohr, spielerisch kam da eher wenig. Am Ende machen wir uns das Leben selber schwer. Wir spielen mehrere Konter in Überzahl nicht sauber aus und kriegen dann nach einem Freistoß den Anschlusstreffer. Am Ende steht aber ein verdienter Sieg meiner Jungs." Tore: 0:1 Yannik Friedl (50.), 0:2 Pavel Jarina (57.), 1:2 Nico Kaube (81.), 1:3 Yannik Friedl (90.+2) - Schiedsrichter: Josef Schimmer - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jonas Fritsch (22.), 2:0 Markus Zitzmann (59.), 2:1 Felix Herrmann (72.), 2:2 Matthias Reil (90.+1/Eigentor) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 70 - Platzverweis: Rot für Kevin Schutzbier (70./Waldau)

Die Gäste aus der Max-Reger-Stadt zeigten schon im ersten Spiel, warum sie von vielen zum Kreis der Favoriten gezählt werden. Wie schon in den starken Vorbereitungsspielen traf Neuzugang Nico Strohbach mehrfach und hatte damit einen doch erheblichen Anteil am ersten Auswärtsdreier der Elf vom Flutkanal. Der Heimelf kann man kämpferisch keinen Vorwurf machen, da gab die Schreiner-Crew wie immer alles. Mitentscheidend waren die mangelhafte Verwertung der sich bietenden Chancen und Fehler in der Defensive, die der clevere Gast sofort bestrafte. SVA-Übungsleiter Markus Schreiner: "Es war ein sehr gutes und schnelles Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Leider hatten wir kein Torglück auf unserer Seite. Das erste Tor fiel nach einem Freistoß, das 0:1 war dann auch der Halbzeitstand. Nach der Pause sind wir besser im Spiel gewesen und müssen nach zwei Eckbällen in Führung gehen bei Chancen, die wir zu leichtfertig vergeben haben. Knackpunkt war ein Missverständnis in der Defensive und zwei weitere Fehler nach einem Einwurf und einem Eckball von uns, was der Gegner eiskalt innerhalb von fünf Minuten ausnutzen konnte. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie nach dem 0:4 nicht aufgegeben hat und weiter spielte . Aus diesen Fehlern müssen wir lernen und diese zum nächsten Spiel abstellen." DJK-Coach Rico Friese: "Mit Altenstadt hatten wir zum Auftakt einen sehr schwer zu spielenden Gegner, auswärts noch dazu. Über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für unser Team. Nach der Pause hatten wir zwar einen kleinen Durchhänger, der Altenstadt fast den Ausgleich gebracht hätte, aber ab der 60. Minute ging’s dann Schlag auf Schlag und wir zogen verdientermaßen und uneinholbar davon. Altenstadt hat brutal gekämpft, das war stark, muss man wirklich sagen. Selbst sichtbar angeschlagene Spieler blieben auf dem Platz und haben weiter geackert, Respekt hierfür von meiner Seite. An meine Jungs möchte ich ein Lob für die erbrachten Leistungen der letzten Wochen aussprechen. Diesen Auftaktsieg haben sie sich erarbeitet, muss man klar so sagen. Seit Wochen steht die Defensive sehr gut, jeder arbeitet für den anderen, das haben auch die Testspiele gezeigt." Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Niklas Strohbach (20./60./62.), 0:4 Nico Brandt (65.), 1:4 Sascha Sollfrank (90.+1) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 und 2:0 Kevin Vogel (28./34.), 2:1 Patrick Michl (47.), 3:1 Erik Thalhauser (75.), 4:1 Kevin Vogel (78.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 140

Eine denkwürdige Partie schon zum Saisonauftakt sahen die Fans in "Eschawo", wo der Gastgeber den zum Favoritenkreis zählenden Gast durch ein spätes Tor doch ein wenig überraschend niederhielt. Drei Mal konnte die DJK eine einheimische Führung ausgleichen und hatte zuvor Möglichkeiten, das Spiel selbst in ihre Richtung zu ziehen. Zudem traf die Elf von Michael Bachmeier - für ihn war das Spiel speziell, weil er früher selbst die SpVgg coachte - zwei Mal nur das Aluminium. Aber auch die Mannen von Andi Kische hatten ihrerseits die Chancen, früher als in der Endphase dafür zu sorgen, dass die Messe gelesen ist. Zusammenfassend: Nach einem begeisternden und packenden Match behielt die Heimelf am Ende glücklich, aber nicht unverdient die Oberhand. SpVgg-Coach Andi Kische: "Ehrlich gesagt fehlen mir noch immer die Worte. Nach der letzten Saison ist unser Ziel, den Klassenerhalt schnellstmöglich fix zu machen, da ist ein positiver Saisonauftakt förderlich. Dass dann so ein Spiel entsteht, hätte ich auch nicht gedacht. In der ersten Halbzeit sind wir gut ins Spiel gekommen, haben zweimal geführt, können vor der Pause aber auch in Rückstand geraten, da hatten bei zwei Lattenschüssen wirklich Glück. In der zweiten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach dann das aktivere und bessere Team. Haben das 3:2 erzwungen und uns vom 3:3 kurz vor Schluss nicht unterkriegen lassen. Dass Irchenrieth mit dieser Qualität zu Chancen kommt, war uns klar, dass wir uns jedoch eine Vielzahl an Chancen gut herausspielen und sogar vorab schon den Deckel drauf machen können, daran müssen wir weiterarbeiten. Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man schon sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Hut ab vor meiner Mannschaft, den Sieg haben wir danach auf unserem Sommernachtsfest gebührend gefeiert. Danke auch nach Irchenrieth für das faire Spiel und an alle Spieler, Funktionäre und Fans, die trotz der Niederlage dageblieben sind." Gästetrainer Michael Bachmeier: "Ich denke, wir haben insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht und hätten diese Partie niemals verlieren dürfen. Wir hatten zweimal mit der Unterkante der Latte Pech und sind mehrfach alleine auf den Torhüter zugelaufen. Gleichzeitig muss man sagen, dass Windischeschenbach es gut gemacht hat und mit den Bällen über unsere Kette immer wieder gefährlich geworden ist. Wir sind dreimal einem Rückstand hinterhergelaufen, kommen kurz vor Schluss zum 3:3 und haben danach sogar noch die große Chance auf das 3:4. Im direkten Gegenzug bekommen wir dann nach einem Konter selbst das 4:3 und verlieren das Ding, das ist natürlich extrem bitter. Insgesamt kann ich meiner Mannschaft gerade auch aufgrund der vielen Ausfälle keinen großen Vorwurf machen. Die Jungs haben Moral gezeigt und sind immer wieder zurückgekommen. Aber gerade nach dem späten 3:3 müssen wir einfach cleverer sein. Da dürfen wir nicht ohne Not alles nach vorne werfen und uns noch so einen Konter fangen. In so einer Situation müssen wir das Unentschieden auch mal mitnehmen. Das war von uns zu naiv und daran müssen wir arbeiten." Tore: 1:0 Tim Lang (7.), 1:1 Simon Heisig (8.), 2:1 Raphael Benner (25.), 2:2 Luka Opacak (39.), 3:2 Raphael Benner (51.), 3:3 Fabian Quast (86.), 4:3 Monday Dario (90.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Gelb-Rot für Julian Deubzer (90.+8/Irchenrieth) Kreisklasse Süd

Nach dem Schlußpfiff haderte man beim Aufsteiger mit der mangelhaften Verwertung der sich bietenden Einschußchancen vor dem Seitenwechsel, hier hätte der FSV dem Spiel einen anderen Verlauf geben können. In Halbzeit 2 wendeten die Gäste per Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden das Blatt, um danach mit zwei Kontertreffern den Sack zuzumachen. Beide Seiten fassen die Geschehnisse ausführlich zusammen: FSV-Coach Ilja Dietz: "Eine sehr unglückliche Niederlage, die aus meiner Sicht etwas zu hoch ausgefallen ist und den Spielverlauf nicht widerspiegelt. Wir müssen uns allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass wir bereits zur Halbzeit mit 3:0 oder höher hätten führen müssen. Immer wieder erspielten wir uns hochkarätige Chancen, ließen diese aber durch überhastete Abschlüsse ungenutzt. So ging es trotz eines unterhaltsamen Spiels mit 0:0 in die Pause. In der 54. Minute gingen wir verdient in Führung, konnten diese aber nicht lange behaupten. Innerhalb von zwei Minuten nutzte Köfering unsere Unkonzentriertheiten aus und drehte die Partie. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem wir unsere Chancen erneut nicht konsequent nutzten. Köfering zeigte sich dagegen eiskalt und machte mit zwei Kontern den am Ende etwas zu deutlichen Sieg perfekt." Gästetrainer Simon Heller: "Über die drei Punkte und den gelungenen Saisonauftakt freuen wir uns als Trainerteam natürlich sehr. Gleichzeitig wissen wir das Ergebnis richtig einzuordnen. Mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft stehen wir noch am Anfang unserer Entwicklung und genau das hat das Spiel heute auch gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir nicht die notwendige Ruhe und Klarheit in unserem Spiel gefunden. Der FSV Gärbershof war griffig, hat seine Chancen konsequent herausgespielt und wir mussten uns mehrfach auf starke Paraden unseres Torhüters verlassen, um ohne Rückstand in die Pause zu gehen. Kurz nach Wiederanpfiff sind wir dann folgerichtig in Rückstand geraten. Umso wichtiger war die Reaktion der Mannschaft: Der schnelle Ausgleich hat uns Sicherheit gegeben. Danach haben wir unsere Angriffe zielstrebiger ausgespielt, die sich bietenden Chancen konsequent genutzt und das Spiel mit den Treffern zum 4:1 verdient auf unsere Seite gezogen. In der Vorbereitung haben wir bewusst gegen höherklassige Gegner gespielt, um die Mannschaft möglichst schnell konkurrenz- und vor allem teamfähig zu machen. Die zweite Halbzeit hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, gleichzeitig aber auch, dass wir noch an vielen Abläufen arbeiten müssen. Für uns ist dieser Sieg deshalb nicht mehr als ein erster Schritt. Wir werden jeden Gegner mit dem gleichen Respekt angehen und jedes Spiel mit voller Konzentration vorbereiten. Gerade als neu formierte Mannschaft müssen wir uns Woche für Woche neu beweisen und uns unsere Position in der Liga erarbeiten. Dem FSV Gärbershof wünschen wir für die weitere Saison viel Erfolg. Die Mannschaft hat insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie als Aufsteiger absolut konkurrenzfähig ist." Tore: 1:0 Silas Hummel (54.), 1:1 Houshiar Darwich (57.), 1:2 Simon Heller (59.), 1:3 Luca Kalman (75.), 1:4 Inza Kone (84.) - Schiedsrichter: Marcel Ruhnau - Zuschauer: 72

Erfolgreicher Start des Kreisligaabsteigers eine Etage tiefer: Hüben wie drüben liess man im Laufe der Partie einiges an Torchancen liegen, wobei die Heimelf nach dem 1:1 in einer starken Phase ohne weiteres auch das Spiel in ihre Richtung hätte drehen können. Letztendlich erwiesen sich die Gäste als ausgebuffter und nutzten dann doch noch zwei ihrer vielen Einschußmöglichkeiten zum ersten Auswärtsdreier der neuen Saison. SVE-Coach Sven Kronhöfner: "Nach einer nicht ganz optimalen Vorbereitung weiß keine Mannschaft genau, wo sie steht. Gegen einem Absteiger zu starten ist auch nicht so einfach, allerdings sind wir recht gut ins Spiel gekommen. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften einige hochkarätige Torchancen. Das Tor für den ASV entsteht aus einer unglücklichen Abwehraktion von uns. Nach der Halbzeit hatten wir ganz klar das Spiel dominiert, verdient den Ausgleich gemacht und dann verpasst in Führung zu gehen. Eine Standardsituation hat dann das Spiel entschieden und wir konnten an diesem Tag nicht mehr zurückschlagen." Gästetrainer Dominik Schuster: "Wichtig war uns, nach dem Abstieg gut in die Saison zu starten. Ist uns dann mit den drei Punkten auch gelungen, wobei wir uns das Leben hier wirklich unnötig selbst schwer gemacht haben. Eine hochkarätige Chance nach der anderen verballert, sodass wir dann erst kurz vor Schluss Gewissheit um die drei Punkte hatten. Etzelwang hatte gerade nach der Pause eine gute Phase, in der sie überlegen waren, unterm Strich aber ein verdienter Sieg meiner Mannschaft." Tore: 0:1 Aaron Preischl (30.), 1:1 Johannes von Scholz (53.), 1:2 Aaron Preischl (61.), 1:3 Daniel Ibler (85.) - Schiedsrichter: Markus Lutter - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Nico Dierschedl (39.), 2:0 Stefan Mutzbauer (47.) - Schiedsrichter: Andy Jakesch - Zuschauer: 57 - Platzverweis: Rot für Leon Hierl (86./Schmidmühlen)

Tore: 0:1 Timo Bayer (3.), 1:1 Stefan Ehbauer (58.), 2:1 Florian Haller (66.), 3:1 Fabian Strobl (78.), 3:2 Tommi Süß (85.) - Schiedsrichter: Thomas Schnaubelt - Zuschauer: 170

Aufgrund der Mehrzahl an Einschußchancen behielt der FCN letztlich verdient die Oberhand. Die Frühphase der Partie gehörte der Witzel-Truppe, die ihre Dominanz allerdings nicht in Zählbares verwandelte. Nach und nach bekamen die Gäste besser Zugriff und hatten ihrerseits Möglichkeiten in Führung zu gehen. Am Ende nutzte der letztjährige Relegant zwei Unzulänglichkeiten der SG - kurz vor der Pause und kurz vor dem Ende - um den ersten vollen Ertrag einzufahren, wobei die Messe erst in der Schlußphase endgültig gelesen war. FCN-Coach Maxi Witzel: "Ich glaube das war ein typisches Spiel für einen ersten Spieltag, bei dem beide Mannschaften noch nicht genau wussten, wo sie stehen. Spielerisch waren wir vor allem in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, wo wir es allerdings verpassten, das 1 oder gar 2:0 zu machen. Im Anschluss haben aber wir dann leider etwas den Faden verloren, es zu kompliziert gemacht und dann wurde es ein relativ zerfahrenes Spiel. Insgesamt hatten wir aber dennoch mehr vom Spiel, eine klarere Struktur und auch mehr, bzw. die klareren Chancen, weshalb der Sieg alles in allem auch verdient ist." Gästetrainer Daniel Hausner: "Am Ende steht eine verdiente Niederlage zum Auftakt. Wir konnten unsere Chancen, insbesondere in der ersten Halbzeit nicht nutzen. Auf der anderen Seite hat Neukirchen zwei Fehler bestraft und somit auch verdient gewonnen." Tore: 1:0 Timo Bielesch (40.), 2:0 Leo Tuchbreiter (88.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Maximilian Grundler (37.), 0:2 Lukas Bittner (38.), 0:3 und 0:4 Tobias Hüttner (59./69.), 1:4 Nicolai Fuchs (81.) - Schiedsrichter: Klaus Gilch - Zuschauer: 75

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 90 Kreisklasse West

Tore: 1:0 Vincent Liebner (14.), 2:0 Ricardo Burger (24.), 3:0 Vincent Liebner (71.), 3:1 und 3:2 Yannic Schimmer (83./Strafstoß und 87./Strafstoß), 4:2 Sebastian Diepold (90.+2) - Schiedsrichter: Andreas Stolorz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ivan Saratlija (73.), 2:0 Timo Nürnberger (76.), 3:0 Alex Schlosser (80.), 4:0 Timo Nürnberger (84.) - Schiedsrichter: Sergej Aleschko - Zuschauer: 60 - Platzverweis: Rot für Leon Heining (16./Wildenreuth)

Tore: 1:0 Wolfgang Schinner (8.), 2:0 Daniel Tukurbayev (47.), 3:0 Thomas Schinner (50.), 3:1 Markus Hecht (71.) - Schiedsrichter: Constantin Scharf - Zuschauer: 180 - Platzverweis: Gelb-Rot für Manuel Bodner (73./Ebnath)

Obwohl die Heimelf im ersten Spielabschnitt ein Übergewicht besaß, legte der letztjährige Vizemeister ein 2:0 vor. Nach dem Anschlußtor verloren die Gäste aber den Faden, kassierten den Anschlußtreffer nach einer halben Stunde und wurden zudem durch die schwere Verletzung eines Spielers (Schlüsselbeinbruch) kurz vor dem Seitenwechsel getroffen. Nach Wiederanpfiff übernahm Hahnbach komplett die Spielführung, glich verdientermaßen aus, schien aber in der 78. Minute dennoch wieder in Rückstand zu geraten. Gästestürmer Leon Traßl scheiterte per Strafstoß allerdings an SVH-Goalie Fabian Schwaiger, damit war die Chance für den SVN verpasst, drei Punkte ins Heimgepäck zu schnüren. Am Ende stand ein Remis auf der Anzeigetafel, mit dem die Gäste aus dem Steinwald sicherlich sehr zufrieden sein können. SVH-Übungsleiter Holger Fleck: "Ich möchte meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Es wurde genau das umgesetzt, was wir besprochen, beziehungsweise war wir uns vorgenommen hatten. Es war ein klasse Spiel, das hin und herging. In der ersten Hälfte hatten wir etwas mehr Spielanteile und erspielten uns klare Torchchancen, doch der Gast machte aus wenigen Möglichkeiten gleich zwei Tore. Wichtig war, dass wir dann noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer markieren konnten. In der zweiten Halbzeit dominierten wir das Spielgeschehen komplett und erzielten folgerichtig dann den mehr als verdienten Ausgleich. In der Folgezeit ließ Neusorg immer mehr nach. Der gut leitende Schiedsrichter gab dann in der Schluẞphase einen doch mehr als strittigen Elfmeter für den Gast, den unser junger Keeper bravourös parierte. Chapeau an meine Jungs für den leidenschaftlichen Auftritt gegen einen Mitfavoriten. Einziger Kritikpunkt ist die Chancenverwertung, daran werden wir aber weiter arbeiten." Gästetrainer Patrick Müller: „Viel wichtiger und bitterer als das Ergebnis ist natürlich die Verletzung unseres Spielers. Wir wünschen ihm auf diesem Weg nochmals eine schnelle und vollständige Genesung. Nach der 2:0-Führung haben wir leider nicht mehr richtig ins Spiel gefunden und wurden dafür bestraft. Der verschossene Elfmeter ist natürlich ärgerlich, aber so etwas gehört zum Fußball dazu. Am Ende hatte Hahnbach kurz vor Schluss selbst noch eine riesige Chance, deshalb können wir mit dem Unentschieden zum Auftakt bei einem starken Auswärtsgegner zufrieden sein und mit einem guten Gefühl in die kommenden Spiele gehen.“ Tore: 0:1 Niklas Burger (16.), 0:2 Christopher König (22.), 1:2 und 2:2 Fabian Brewitzer (32./71.) - Schiedsrichter: Markus Lang - Zuschauer: 70

Die favorisierten Gäste gingen sofort hochengangiert ans Werk und liessen sich auch vom frühen Gegentor nicht beeindrucken. Konnte der TSV im ersten Abschnitt noch nach Kräften Paroli bieten, war die Gästedominanz nach dem Seitenwechsel doch erdrückend. Der aus der Landesliga nach Kemnath gewechselte Martin Pasieka traf zwei Mal und signalisierte damit, dass er seinen Torriecher sicherlich auch mehrere Klassen tiefer gewinnbringend für die "Schwarz-Weissen" zeigen wird. TSV-Übungsleiter Dani Käß: "Der Ausgang des Spiels und auch die Höhe des Ergebnisses gehen völlig in Ordnung. Gelang es uns in der ersten Hälfte zumindest noch vereinzelte Nadelstiche zu setzen, so waren wir im zweiten Durchgang in allen Belangen unterlegen und konnten selber nichts mehr fürs Spiel tun. Die zweite Wahrheit ist in diesem Spiel, dass wir auf einen brutal starken Gegner gestossen sind, die von Minute 1 an wussten, was sie hier wollten und in der Umsetzung der Ziele enorm präzise und dominant waren. Wir haken das ab, konzentrieren uns auf die nächsten Wochen und bleiben absolut positiv!" Gästetrainer Klaus Schinner: "Wir haben die Anfangsphase klar beherrscht, dann kommen sie das erste Mal über die Mittellinie, zwei Fehler von uns, dann passiert der Unfall. Danach haben wir das Spiel sofort wieder im Griff gehabt, über die 90 Minuten gesehen haben wir nie daran gedacht, das Spiel nicht zu gewinnen. Einzig die Chancenverwertung gibt es ein wenig zu bemängeln, ansonsten hat man gemerkt, wir waren konditionell gut drauf, haben immer wieder versucht nach vorne zu spielen, haben immer wieder gepresst. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn Pressath all die Spieler dabei gehabt hätte, die gefehlt haben, wäre es sicher ein anderes Spiel geworden. Insgesamt gesehen bin ich stolz auf die Leistung, die meine Mannschaft gezeigt hat, da muss ich ihr gratulieren." Tore: 1:0 Dominik Rau (9.), 1:1 Andrii Kovalov (19.), 1:2 Martin Pasieka (48.), 1:3 Andrii Kovalov (80.), 1:4 Martin Pasieka (87.) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Fabian Kammerl (41.), 1:1 und 1:2 Noah Schmidt (46./55.), 1:3 Nico Schart (80.) - Schiedsrichter: Jürgen Meißner - Zuschauer: 100