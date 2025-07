Saisonauftakt der KK - im Süden und Westen mit Topfavoriten

Hinein in den 1. Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Die Zeit der schweißtreibenden Vorbereitung ist für alle Teams der wie gewohnt vierzehn Mannschaften umfassenden Starterfelder vorbei. Es galt, an notwendigen Stellschrauben zu drehen, Neuzugänge zu intergrieren und sich auf den Punkt topfit für den Auftaktspieltag zu machen. Mit der SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht (KK Süd) und dem FC Dießfurt (KK West) gibt es aufgrund ihres im Vorfeld genannten Saisonziels in zwei Spielgruppen einen ersten Anwärter auf einen Aufstiegsplatz. Im Osten hingegen hat sich kein Team getraut, den Sprung in die Kreisliga als oberstes Gebot zu nennen. Auf geht´s in eine Spielzeit, in der FuPa allen 42 Teams eine möglichst erfolgreiche Saison ohne große Verletzungssorgen wünscht. Dass man allerorts einen erfolgreichen Saisonstart anstrebt, ist klar. Denn der soll den Grundstein legen für eine positive und motivierende Spielzeit und Selbstbewußtsein für das Kommende geben.