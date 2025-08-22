Saisonauftakt: Brucker Buam sinnen in Finsing auf Revanche

Die Finsing-Partie wird für die Unterbrucker Fußballer ein echter Prüfstein. Derweil steigt in Nandlstadt ein spannendes Landkreisderby.

Landkreis – Es geht wieder los in der Kreisliga 2 – und der Premierenspieltag hat aus Landkreissicht gleich einige heiße Partien in petto. Während es in der Hallertau mit dem Match Nandlstadt gegen Allershausen zu einem Duell zweier altbewährter Teams kommt, hat der FCA Unterbruck mit dem Gastspiel beim mitfavorisierten FC Finsing eine ziemlich knifflige Aufgabe vor der Brust.

TSV Nandlstadt – TSV Allershausen (Sonntag, 15 Uhr). Für Sebastian Löffler, den Spartenchef der Nandlstädter Fußballer, ist die Sache klar: „Das wird eine schwere Partie“, betont er vor dem Auftaktspiel gegen Allershausen. Zwei gestandene Teams treffen da am Sonntag aufeinander: die Mannschaft aus dem Ampertal, die in der vergangenen Spielzeit beinahe noch oben hingeschmeckt hätte und am Ende Tabellenvierter wurde, und die Nandlstädter, die für den Klassenerhalt erst die Abstiegsrelegation überstehen mussten.

In der abgelaufenen Runde setzte es für die Hallertauer in den direkten Duellen zweimal ein 0:2. Daher sind die Nandlstädter gewarnt. Vor allem bei Standardsituationen seien die Gäste sehr gefährlich, erläutert Löffler, „und sie spielen sehr schnell nach vorne“. Doch das Selbstvertrauen bei den Blau-Schwarzen ist groß: Die Buchberger-Elf hat eine starke Vorbereitung hinter sich, zudem ist kein Spieler ernsthaft verletzt. „Wir hoffen, dass wir den Schwung der positiven Relegation mitnehmen können“, erklärt Sebastian Löffler.

Neue Zeitrechnung in Allershausen

In Allershausen beginnt derweil eine neue Zeitrechnung: Michael Stiller ist „nur“ noch Coach und nicht mehr Spielertrainer. Und generell sei die Anspannung vor dem Punktspielstart groß, gibt Abteilungsleiter Philipp Jordan zu, „wir fahren durchaus mit Respekt nach Nandlstadt“. Zwar hätten die Hallertauer Fußballer in die Relegation gemusst – „allerdings dürften sie jetzt endgültig in der Liga angekommen sein“. Darüber hinaus schätzt Jordan den TSV Nandlstadt als offensiv- und sehr zweikampfstarkes Team ein. „Mal schauen, wie unsere Jungs damit zurechtkommen.“ Doch auch die Ampertaler gehen mit viel Rückenwind in die Partie: Die Vorbereitung lief hervorragend – und nicht wenige haben den TSV deswegen heuer auf dem Zettel. Personell kann Trainer Stiller beinahe aus dem Vollen schöpfen. Offensivmann Dario Turkman ist im Urlaub, zudem fehlt Stürmer Kim Peter weiterhin wegen einer Verletzung.

FC Finsing – FCA Unterbruck (Samstag, 15 Uhr). Für die Brucker Buam zählt’s gleich am ersten Spieltag, geht die Reise doch nach Finsing und damit zur fußballerisch vielleicht stärksten Mannschaft der Liga. Schon in der vergangenen Saison war die FCF-Truppe von Coach Thomas Bonnet dick drin im Geschäft, nicht zuletzt deshalb gehört das Team heuer zum engeren Favoritenkreis.

Deftige Schlappe im April

Für die FCA-Fußballer geht es dabei auch um Wiedergutmachung: Mitte April trafen die beiden Clubs zuletzt aufeinander – und da setzte es für die Ampertaler in Finsing eine deftige 0:6-Schlappe. Trainer Sepp Summerer hat diesen Auftritt natürlich aufgearbeitet: „Wir wurden eiskalt ausgekontert, dieses Mal müssen wir kompakter stehen.“ Selbstvertrauen ist bei den Unterbruckern allerdings durchaus vorhanden: „Das letzte Vorbereitungsspiel war richtig gut“, lobt Summerer. Gegen Kreisligist SV Zamdorf gab es einen hochverdienten 4:1-Sieg. „Finsing wird jetzt ein Prüfstein. Dann wissen wir, was los ist.“

Personell scheinen die FCA-Männer ihren Umbruch gut hinbekommen zu haben. Urgesteine wie Goalgetter Andreas Hohlenburger stehen nicht mehr im Kader, dennoch gelangen den Ampertalern in der Vorbereitung 24 Treffer. Schade ist laut Summerer jedoch, dass ausgerechnet ein Neuzugang nicht mitwirken kann: Florian Sirtl traf beinahe in jedem Testspiel, gegen Finsing ist der 19-Jährige nun aber im Urlaub. Für die Revanche müssen also andere sorgen.