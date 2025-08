Saisonauftakt! Bleckenstedt beginnt, Nachbarduelle am Sonntag

Am kommenden Freitag startet die Landesliga mit einem interessanten Duell zwischen Bleckenstedt und Lengede. Ansonsten hat der Spieltag Nachbarschaftsduelle in Braunschweig und Bovenden zu bieten. Endlich geht es wieder los!

Auch der VfB Fallersleben und der Aufsteiger Germania Wolfenbüttel standen sich im Februar des aktuellen Jahres in einem Testspiel gegenüber. Hierbei gewann Fallersleben mit 3:1. Zuvor begegneten sich die Beiden in der Saison 14/15, in welcher je eines der beiden Teams gewinnen konnte. Germania Wolfenbüttel hat nach dem Pokalaus gegen Lamme noch etwas gut zu machen.

Beide Teams zählen zu den Favoriten um den Titel in der Landesliga. Auch im Pokal kamen beide Mannschaften in die nächste Runde, auch wenn die Freien Turner sich beim FC Ilsetal über das Elfmeterschießen in die nächste Runde mühten. Bereits im Februar 2025 standen sich die Beiden im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Dies gewann der damalige Oberligist Vorsfelde knapp mit 1:0.

In der ersten Runde des Bezirkspokal konnten beide Kontrahenten klar Siege einfahren. Gerade der Aufsteiger MTV Gifhorn ließ beim 9:0 gegen Wilsche-Neubokel die Muskeln spielen. Die letzten Duelle fanden in der Gifhorner Abstiegsaison 23/24 statt. Damals gewann Vizemeister Kästorf beide Duelle knapp.

Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt SV Lengede SV Lengede 19:00 PUSH

Am Freitag um 19.00 Uhr startet Bleckenstedt im Stadion am Salzgittersee die neue Landesliga-Saison mit einem Duell gegen den SV Lengede. In der Vergangenheit hatten dabei die Blau-Gelben die Nase vorne und gewannen drei der vergangenen vier Duelle. Zuletzt ging das Duell in Bleckenstedt mit 4:0 an das Heimteam, das sich auch in diesem Sommer sehr gut verstärkt hat.

Sa., 09.08.2025, 17:30 Uhr Bovender SV Bovender SV SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 17:30 PUSH

Am Samstag trifft der Bovender SV auf den Nachbar SVG Göttingen. In der abgelaufenen Saison gewann der BSV beide direkten Duelle. Das Rückspiel sogar sehr deutlich mit 5:1. Auch im Pokal konnte der BSV mit vielen Toren strahlen beim 7:0 gegen Werratal. Auf der anderen Seite verlor die SVG im Elfmeterschießen gegen den TSV Nesselröden. Es besteht Wiedergutmachungsarbeit für die Schwarz-Weißen.

In Volkmarode treffen mit den Rot-Weißen und Eintracht Northeim zwei Teams aufeinander, die sich in der Vergangenheit noch nicht begegnet sind. Im Pokal konnte Northeim mit 4:2 gegen TuSpo Petershütte gewinnen. Auf der anderen Seite ist Volkmarode erst am heutigen Mittwochabend im Einsatz. Spannend zu sehen, wie der Aufsteiger starten wird.

Sa., 09.08.2025, 16:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B BSC Acosta BSC Acosta 16:00 PUSH