Saisonauftakt beim FV Ravensburg: Regionalligist ist zu Gast

– Foto: Nico Schoch

Zum Start in die neue Saison gastiert am kommenden Samstag um 14 Uhr der Regionalligist SC Freiburg U23 im Wiesental zum Oberligisten FV Ravensburg. Die Kooperation und Zusammenarbeit der beiden Vereine feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Neben dem bereits gemeinsam durchgeführten Füchsletag für die Jugend findet nun ein weiteres Highlight statt. Vor dem Spiel wird der Oberliga-Kader des FV Ravensburg für die Saison 26/27 vorgestellt. Hier erfahren die Fans Aktuelles über die Neuzugänge und können sich anschließend ein Bild des Vorbereitungsstandes der Mannschaft machen.

Der Regionalligist wird dem Team sicher alles abverlangen. Spielbeginn ist 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Dies ist eine Geste für alle FV-Fans, verbunden mit der Hoffnung, dass der Support auch in der neuen Saison wieder in gleichem Maße erfolgt. In der abgelaufenen Saison belegte der FV Ravensburg den 4. Platz im Zuschauer-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.