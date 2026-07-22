Saisonauftakt 2026/2027: SV Untermenzing empfängt den SV Bad Heilbrunn

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter dem SV Untermenzing. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga wurde souverän geschafft, gleichzeitig sorgte unsere zweite Herrenmannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga für ein echtes Ausrufezeichen. Über die Relegation gelang die Qualifikation für die höchste Spielklasse auf Kreisebene, nachdem der Spielbetrieb im Kreis München von drei auf zwei Ligen reduziert werden muss, findet die kommende Saison im Champions-League Modus statt.
Zum Auftakt der neuen Saison wartet am kommenden Sonntag mit dem SV Bad Heilbrunn direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen aus dem wunderschönen Alpenvorland nach München und werden der Formella-Elf alles abverlangen.
Personell blieb der Kader weitgehend zusammen. Vereinsikone Christopher „Gigi“ Kolbeck verabschiedete sich nach über 400 Pflichtspielen und mehr als 200 Toren in den Seniorenbereich. Alexander Berg tritt vorübergehend etwas kürzer.
Ein besonderer Schritt in seiner Entwicklung ist der Wechsel von Torwarttalent Niklas Hansel zur U19 der SpVgg Unterhaching. Der 18-Jährige absolvierte bereits Teile der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich einen hervorragenden Eindruck. Auch wenn wir ihn gerne beim SV Untermenzing auf seinem Weg im Herrenbereich begleitet hätten, freut sich der gesamte Verein über diese verdiente Chance und wünscht Niklas für seinen weiteren Weg nur das Beste.
Neu im Team sind U19 - Talent Henri Flägel sowie Nikola Matovic und Camillo Kaspar, die bereits mit einem Großteil der Mannschaft zusammengespielt haben und sich entsprechend schnell integrieren werden. Mit Lukas Boateng stößt zudem ein Spieler mit höherklassiger Erfahrung zum SV Untermenzing, der den Kader sportlich wie menschlich bereichern wird. Aufgrund seines Umzugs direkt nach Untermenzing hat er sich für den SVU entschieden, wird der Mannschaft allerdings erst ab August vollumfänglich zur Verfügung stehen.
Auch im Trainerteam gibt es ein bekanntes neues Gesicht: Nach sieben erfolgreichen Jahren und dem gemeinsamen Weg der zweiten Mannschaft von der B-Klasse bis in die Kreisliga verstärkt Nicolai Ebert ab sofort das Trainerteam der ersten Mannschaft.
Wir freuen uns auf die Saison 2026/2027 und auf ein spannendes Auftaktspiel gegen den SV Bad Heilbrunn. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und einen gelungenen Start in die neue Spielzeit.