Saisonauftakt 2026/2027: SV Untermenzing empfängt den SV Bad Heilbrunn Jung-Talent verlässt Menzing in Richtung SpVgg Unterhaching von Matthias Kapfhammer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Testspiel in Kranzberg. Am Ball Jakob Renner – Foto: Stephan Schikowski

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter dem SV Untermenzing. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga wurde souverän geschafft, gleichzeitig sorgte unsere zweite Herrenmannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga für ein echtes Ausrufezeichen. Über die Relegation gelang die Qualifikation für die höchste Spielklasse auf Kreisebene, nachdem der Spielbetrieb im Kreis München von drei auf zwei Ligen reduziert werden muss, findet die kommende Saison im Champions-League Modus statt. Zum Auftakt der neuen Saison wartet am kommenden Sonntag mit dem SV Bad Heilbrunn direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen aus dem wunderschönen Alpenvorland nach München und werden der Formella-Elf alles abverlangen.

Personell blieb der Kader weitgehend zusammen. Vereinsikone Christopher „Gigi“ Kolbeck verabschiedete sich nach über 400 Pflichtspielen und mehr als 200 Toren in den Seniorenbereich. Alexander Berg tritt vorübergehend etwas kürzer. Ein besonderer Schritt in seiner Entwicklung ist der Wechsel von Torwarttalent Niklas Hansel zur U19 der SpVgg Unterhaching. Der 18-Jährige absolvierte bereits Teile der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich einen hervorragenden Eindruck. Auch wenn wir ihn gerne beim SV Untermenzing auf seinem Weg im Herrenbereich begleitet hätten, freut sich der gesamte Verein über diese verdiente Chance und wünscht Niklas für seinen weiteren Weg nur das Beste.