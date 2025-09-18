Saisonauftakt 2025/2026

Zum ersten Hinrundenspiel der neuen Saison traten unsere Damen I beim TSV Warthausen/Alberweiler II an. Von Beginn an machte der TSV Druck und drängte auf den ersten Treffer. In der 20. Minute erzielte der TSV den 1:0 Führungstreffer. Nur kurz darauf glich Dimitra Pimenidis durch einen Abpraller eines Eckballs von ca. 25 Metern sehenswert zum 1:1 aus. Im Anschluss baute die Heimelf mehr Druck auf und kam ihrerseits zu guten Abschlüssen, die allesamt von der Torhüterin Angela Pimenidis entschärft werden konnten. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Warthausen auf 2:1. In der 86. Minute konnte Warthausen durch einen Abpraller auf den 3:1 Endstand erhöhen und dadurch durch das erste Punktspiel gewinnen.