Saisonabschlussbericht 2024/25 SV Pappelau/Beiningen

Mit zunehmender Saisondauer fanden die Neuzugänge Anes Martinovic und Jonas Seifried immer besser ins Team und auch die Spielidee von Coach Hehl nahm zunehmend klare Konturen an. Das Highlight der Hinrunde war der durchaus verdiente 0:2 Auswärtserfolg gegen den späteren Meister aus Hüttisheim. Beim Gastspiel in Seißen ging man früh in Führung, doch die Partie musste aufgrund einer Kopfverletzung des Torhüters abgebrochen werden. Im Nachholspiel zu Jahresbeginn blieb die Mannschaft dann jedoch bei ihrer wohl schwächsten Saisonleistung mit einem 1:1 unter den Erwartungen.

Nach dem Ende der Ära Mühlberg startete die Hochsträßelf unter dem neuen Trainer Agon Hehl mit frischem Wind in die Saison der Kreisliga A. Der Auftakt verlief vielversprechend: Nach Jahren der Erfolglosigkeit konnte man mit souveränen Siegen gegen den TSV Westerstetten und die zweite Mannschaft von Türkgücü Ulm auch im Bezirkspokal wieder positive Schlagzeilen schreiben. Dort war jedoch verdient im Duell mit dem späteren Halbfinalisten SV Westerheim Endstation. Die Kreisliga A Saison begann dabei mehr oder minder durchwachsen. Neben eindrucksvollen Erfolgen wie zu Saisonbeginn gegen den RSV Ermingen kam man häufig nicht über ein Unentschieden hinaus und kassierte bei der 5:0 Niederlage in Kirchen den ersten richtigen Nackenschlag. Den Tabellenzweiten aus Griesingen hatte man nach anfänglichem Rückstand auf heimischem Gelände am Rande der Niederlage, musste sich jedoch am Ende mit einem 3:3 Unentschieden zufriedengeben.

Trotz des beruflich bedingten Abgangs von Kapitän Jonas Bührle thronte man zwischenzeitlich auf einem starken 3. Tabellenplatz und sammelte dabei 23 von 30 möglichen Punkten. In der Rückrunde überzeugte man dabei vor allem mit ansehnlichem, mutigem Fußball. Die 3:0 Niederlage in Griesingen markierte dann eine erste Delle, den eigentlichen Knackpunkt der Saison stellte jedoch das Derby gegen den TSV Blaubeuren dar. Hier verlor man nicht nur denkbar unglücklich das Spiel, sondern verlor verletzungsbedingt auch Anes Martinovic für den Rest der Saison.

Vier Niederlagen in Folge und der zusätzliche Ausfall des zweiten Neuzugangs Jonas Seifried sorgten für eine zunehmend angespannte Personalsituation, die die Mannschaft schlussendlich vollends zurückwarf. Immerhin konnte man sich mit einem Sieg gegen die SSG Ulm II und einem Torreichen 4:4 Unentschieden gegen starke Oberdischinger noch ein versöhnliches Erfolgserlebnis zum Saisonende sichern.

Am Ende steht ein ordentlicher 9. Tabellenplatz zu Buche, mit einem Torverhältnis von 67:64. Verglichen mit der Vorsaison, bei der man 1,43 Punkte pro Spiel verbuchte, verbesserte man sich trotz deutlicher attraktiverer Spielweise nur leicht auf 1,5 Punkte pro Spiel. Leider stieg die Anzahl der Gegentreffer auch proportional zur Zahl der selbst erzielten Tore. Dennoch kann von einer insgesamt soliden Saison gesprochen werden, in der das Ziel „Klassenerhalt“ frühzeitig gesichert wurde und man zwischenzeitlich sogar nach den Sternen griff. Gegen keine der Top-7-Mannschaften musste man sich in beiden Duellen geschlagen geben. Umso ärgerlicher jedoch, dass man in den Duellen gegen die direkten Tabellennachbarn aus Erbach und Blaubeuren nicht zur eigenen Form fand und zudem Absteiger Seißen/Suppingen vier von ihren insgesamt nur 15 erzielten Punkten überlassen musste.

Die Topscorer der Mannschaft waren Cristian Boldea mit 14 Toren und 14 Assists, sowie Coach Agon Hehl mit neun Toren und 19 Assists.

Die meisten Krämpfe verzeichnete ohne detaillierte Datenerfassung Pascal Eckhardt. Spitzenreiter ist man immerhin in der Fairness Tabelle geworden- zumindest, wenn man die Tabelle dreht. Ein Titel, auf den man nicht unbedingt stolz sein kann. Zugpferde dieses Erfolgs waren unter anderem Mehmet Asar und Agon Hehl mit jeweils 13 gelben und einer gelb-roten Karte. Südländisches Temperament, Unvermögen im Zweikampfverhalten oder doch taktische Cleverness? Gut ist jedenfalls, dass es keine Sperre nach 5 gelben Karten gibt.

Einziger bereits feststehender Abgang zur kommenden Spielzeit ist Anes Martinovic. Wir wünschen dir bei deinem neuen Kapitel – ob in der Landesliga oder Verbandsliga – beim FC Blaubeuren viel Erfolg und alles Gute! Schlussendlich danken wir allen Zuschauern und Helfern, die uns diese Saison wieder tatkräftig unterstützt haben! Wir sehen uns im August, wenn der Dino der Kreisliga B wieder auf Punktejagd in der Keisliga A geht! 🔥🦖

