Saisonabschluss und Abschied einer Legende

Am kommenden Samstag empfängt der SV Untermenzing zum letzten Saisonspiel den SV Ohlstadt an der Professor-Eichmann-Straße.
Die Blau-Roten konnten sich bereits vor einigen Wochen den Klassenerhalt sichern und damit frühzeitig die dritte Bezirksliga-Saison in Folge perfekt machen. Mit einem Sieg gegen den SV Ohlstadt könnte die Formella-Elf die Spielzeit auf einem starken sechsten Tabellenplatz beenden. Nach Rang fünf in der Vorsaison wäre dies ein weiterer Beleg dafür, dass sich der SVU nachhaltig in der Bezirksliga etabliert hat.
Doch das Sportliche wird an diesem Samstag fast in den Hintergrund rücken.
Vor dem Anpfiff verabschiedet der SV Untermenzing seinen langjährigen Kapitän Christopher „Gigi“ Kolbeck, der kurz vor seinem 37. Geburtstag seine aktive Karriere in der ersten Mannschaft beendet und künftig bei unseren Senioren auflaufen wird.
Gigi kam am 1. Januar 2009 zum SV Untermenzing. In den vergangenen 17 Jahren absolvierte er mehr als 300 Spiele und erzielte über 150 Tore für unsere 1.Herrenmannschaft, stieg mit dem Verein von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga auf.
Noch beeindruckender als diese Zahlen ist jedoch das, wofür Gigi stets stand: sportlicher Ehrgeiz, unbedingter Teamgeist und echte Freundschaft. Beim SVU fand er nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch Menschen fürs Leben.
Wir freuen uns auf deine Zeit bei unseren Senioren und wünschen dir von Herzen nur das Beste.
Auf ein gelungenes letztes Spiel für die 1.Herrenmannschaft und Gigi Kolbeck!