Saisonabschluss und Abschied einer Legende Menzing empfängt Ohlstadt und verabschiedet Christopher "Gigi" Kolbeck von Matthias Kapfhammer · Heute, 16:49 Uhr · 0 Leser

Gigi Kolbeck wie man ihn kennt nach seinem wichitgen 1-0 in Mammendorf (BZL Relegation 2017) – Foto: Dieter Metzler

Am kommenden Samstag empfängt der SV Untermenzing zum letzten Saisonspiel den SV Ohlstadt an der Professor-Eichmann-Straße. Die Blau-Roten konnten sich bereits vor einigen Wochen den Klassenerhalt sichern und damit frühzeitig die dritte Bezirksliga-Saison in Folge perfekt machen. Mit einem Sieg gegen den SV Ohlstadt könnte die Formella-Elf die Spielzeit auf einem starken sechsten Tabellenplatz beenden. Nach Rang fünf in der Vorsaison wäre dies ein weiterer Beleg dafür, dass sich der SVU nachhaltig in der Bezirksliga etabliert hat.

Doch das Sportliche wird an diesem Samstag fast in den Hintergrund rücken. Vor dem Anpfiff verabschiedet der SV Untermenzing seinen langjährigen Kapitän Christopher „Gigi“ Kolbeck, der kurz vor seinem 37. Geburtstag seine aktive Karriere in der ersten Mannschaft beendet und künftig bei unseren Senioren auflaufen wird.