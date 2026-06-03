Saisonabschluss ohne Happy End

– Foto: Franziska B.

Zum letzten Spieltag der Saison empfing die SpVgg Erdweg den TSV Indersdorf zum Derby. Während die Gastgeber ihren sechsten Tabellenplatz bereits sicher hatten, ging es für die Gäste noch um die Chance auf den Relegationsplatz zur Kreisklasse. Die Ausgangslage war also unterschiedlich, die Motivation auf beiden Seiten dennoch hoch.

Trotzdem wollte Erdweg das Derby für sich entscheiden. Das Hinspiel war bereits von vielen Emotionen geprägt gewesen und konnte damals gewonnen werden. Entsprechend entschlossen gingen die Hausherren in die Partie.

Bereits vor dem Anpfiff musste Erdweg jedoch einen emotionalen Rückschlag verkraften. Die zweite Mannschaft hatte ihr Vorspiel verloren und stand damit als Absteiger fest. Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Verein und auch bei den Spielern der ersten Mannschaft hinterließ die Nachricht ihre Spuren.

Viel Ballbesitz, wenig Gefahr

Indersdorf überraschte mit einer defensiven Herangehensweise. Die Gäste überließen Erdweg weite Teile des Ballbesitzes und konzentrierten sich darauf, die Räume vor dem eigenen Strafraum eng zu machen. Die Heimelf fand immer wieder gute Lösungen im Spielaufbau, ließ den Ball sauber durch die eigenen Reihen laufen. Bis ins letzte Drittel sah vieles ordentlich aus.

Dort fehlte jedoch die Durchschlagskraft. Entweder kam der entscheidende Pass nicht an oder die Besetzung im Strafraum war nicht konsequent genug. So blieb Erdweg trotz optischer Vorteile ohne echte Großchance.

Die Gäste zeigten dagegen ihre Qualitäten bei Standards und in den entscheidenden Momenten. In der 24. Minute fiel nach einer Ecke das 0:1 durch Marcel Truntschka – besonders ärgerlich aus Erdweger Sicht, da es das erste Gegentor nach einer Ecke in der gesamten Saison war.

Nur acht Minuten später erhöhte Indersdorf auf 0:2. Nach einer starken Einzelaktion und Abschluss eines Indersdorfer konnte Stefan Riepl, der den verhinderten Dominik Chlubek im Tor vertrat, zunächst glänzend parieren. Gegen den Nachschuss von Nico Karelly war jedoch auch er machtlos.

Gleiches Bild nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf wenig. Erdweg hatte weiterhin mehr vom Spiel, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber kaum Lücken. Indersdorf dagegen nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

Mit dem dritten Treffer durch Truntschka in der 59. Minute wurde die Aufgabe noch schwieriger. Die Gäste verteidigten weiterhin diszipliniert und blieben bei ihren Vorstößen gefährlich. Tim Elstner (82.) und Tobias Altstiel (86.) schraubten das Ergebnis schließlich auf 0:5 in die Höhe.

Dass das Resultat am Ende etwas zu deutlich ausfiel, lag auch daran, dass Indersdorf nahezu jede klare Gelegenheit nutzte, während Erdweg aus seinen Spielanteilen kaum Kapital schlagen konnte.

Den Schlusspunkt setzte dennoch die Heimelf. Korbinian Göttler, der bis zur letzten Minute unermüdlich unterwegs war, belohnte sich in der 90. Minute mit dem Ehrentreffer. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß spielte er einen Doppelpass mit Arzberger und vollendete aus kurzer Distanz zum 1:5-Endstand.

Fazit und Saisonrückblick

Indersdorf gewann verdient, auch wenn das Ergebnis den Spielverlauf etwas zu deutlich widerspiegelt. Erdweg hatte über längere Phasen viel Ballbesitz und Kontrolle, fand gegen die tief stehenden Gäste aber zu keinen Lösungen im letzten Drittel. Die Gäste dagegen zeigten sich äußerst effektiv und nutzten ihre Chancen konsequent.

Mit dem sechsten Tabellenplatz endet für die SpVgg Erdweg die erste Saison nach dem Abstieg. Natürlich hätte man gerne noch näher an die Top Fünf herangerückt oder bis zum Schluss um die Relegationsplätze mitgespielt. Betrachtet man jedoch den großen Umbruch, die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle und die Integration vieler junger Spieler, überwiegen die positiven Erkenntnisse.

Die Mannschaft hat in dieser Saison wichtige Entwicklungsschritte gemacht, einige junge Spieler an den Herrenbereich herangeführt und eine klare Spielidee etabliert. Darauf lässt sich aufbauen. Die Grundlage für das kommende Spieljahr ist gelegt – und das Ziel für die nächste Saison ist klar: den nächsten Schritt machen und sich weiter nach oben orientieren.