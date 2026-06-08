Saisonabschluss ohne Glanz: Frauenberg schlägt Weilerswist mit 3:0

Pascal Schröder li. SV Frauenberg zweiter Sieger im Kopfballduell mit Kai Karamouzas re SSV Weilerswist – Foto: M. St.

Zum Abschluss musste der SSV Weilerswist noch einmal reisen und gastierte beim SV Frauenberg.

Die letzte Runde ist gespielt und die Saison 2025/26 seit Sonntagnachmittag beendet.

Sportlich boten beide Teams allerdings nur überschaubare Kost. Von Beginn an war zu erkennen, dass es für keine der beiden Mannschaften noch um etwas ging. Das Spiel bewegte sich über weite Strecken auf einem eher niedrigen Niveau, wobei die Gastgeber die etwas besseren Chancen verzeichneten.

Da beide Mannschaften ihre Tabellenplätze bereits vor dem Anpfiff sicher hatten, stand die Partie unter entspannten Vorzeichen. Der SSV Weilerswist beendet die Saison als Tabellendritter, der SV Frauenberg auf Rang sieben.

Bis zur 42. Minute mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Nach einem Zuspiel von Leon Vohsen kam Xavier Pickartz an den Ball. Da sich keine Anspielstation bot, fasste sich der Frauenberger ein Herz und zog aus der Distanz ab. Zur Überraschung aller schlug der Ball im Weilerswister Tor ein und bescherte dem SV Frauenberg die 1:0-Führung.

Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Begegnung blieb arm an Höhepunkten und dürfte kaum einen Zuschauer vom Hocker gerissen haben. Positiv hervorzuheben war an diesem Nachmittag vor allem das sommerliche Wetter.

Die wenigen gefährlichen Aktionen gehörten weiterhin den Gastgebern. Dass das Ergebnis nicht früher deutlicher ausfiel, lag vor allem an Weilerswists Schlussmann Paul Frings. Der Vertreter des grippeerkrankten Stammkeepers Daniel Arndt zeigte mehrere starke Paraden und hielt seine Mannschaft lange im Spiel. Für Frings war es zugleich der letzte Einsatz im Trikot des SSV Weilerswist, da er den Verein verlassen wird.

Erst in der Nachspielzeit fielen die weiteren Treffer.

In der 90.+2 Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Frauenberger Routinier Sebastian Kaiser nach Vorarbeit seines ebenfalls eingewechselten Bruders Marcel Kaiser auf 2:0.

Nur zwei Minuten später setzte Denis Moruz den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute trug auch er sich noch in die Torschützenliste ein.

So blieb es am Ende bei einem verdienten 3:0-Erfolg für den SV Frauenberg. In einer insgesamt ereignisarmen Partie machten die Gastgeber aus ihren Möglichkeiten mehr und sicherten sich dadurch den Sieg. Sowohl der SSV Weilerswist als auch der SV Frauenberg boten den Zuschauern im berühmt-berüchtigten „Frauenberger Loch“ allerdings eher magere Fußballkost zum Saisonabschluss.