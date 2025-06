Saisonabschluss, Neuer Co-Trainer und Ausblick in die Zukunft

Am letzten Spieltag der vergangenen Kreisliga A Saison war die SG bei den Portugiesen aus Freiburg zu Gast. Bei sommerlichen, heißen Temperaturen um die 35° Grad bekamen die Zuschauer satte acht Tore zu sehen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 4:4. Die Tore für die SG erzielten Fabian Hodel (Vorarbeit: Tim Stammler), 2x Kai Herter und einmal Dominik Ziser (Vorarbeit: Sven Althauser) Lange führte man in Freiburg beim Tabellenvorletzten in einem Spiel in dem es um nichts mehr ging. Kurz vor Schluss, quasi in der letzten Minute musste die SG noch zwei Tore einstecken. Chancen gab es, vor allem in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten. Der Hitze geschuldet waren die Abwehrreihen löchrig wie ein Schweizer Käse.

Anschließend feierte die SG noch im Sportheim Wasser, Bei „Onkel Fabse“, Ihren Saisonabschluss. Im Vordergrund standen hier Geschenke für Betreuer und Funktionäre, Pokale und Auszeichnung für die Spieler der Saison und der Torschützenkönige aller drei Mannschaften und natürlich auch noch Verabschiedungen. Neben Trainer „Gjun“ Haxhija und Co-Trainer Sven Althauser, wurden auch noch Torjäger Gordijenko, Dirk Steigert (alle nach Opfingen), U23 Coach Christian Kaltenbach, Co-Trainer U23 Mahmud Ergün, Co-Trainer U23 Philippe Bernet, (Stefan Malsch (Karriereende), Maurice Ludin (schwere Verletzung), Wilko Albe (Rückkehr in die Heimat Norddeutschland), Henry Adetoro, Lars Lehmann (Karriereende) verabschiedet. Bei leckeren Speisen vom Grill, selbstgemachten Salaten und ausreichend kühlen Getränken feierte man den Saisonabschluss noch bis in die Nacht hinein.



Nun ist für unsere Aktiven erst Mal Sommerpause, bevor es Mitte Juli für die erste Mannschaft und Ende Juli für die zweite Mannschaft wieder weitergeht. Am gestrigen Montag fand nun auch das erste Offizielle Treffen für den erweiterten Kader 1 mit unserem neuen SG-Coach Manuel Gleichauf statt. In einer kurzen Vorstellung im Sportheim Kollmarsreute wurden von Spielausschuss Lars Lehmann, Neu-Co-Trainer Fabian Hodel und natürlich Manuel Gleichauf schon mal einige Weichen für die kommende Saison gestellt und der erste Kontakt zu den Spielern hergestellt. Wir freuen uns mit Fabian, einen Internen, erfahrenen und auch von Kopf bis Fuß mit SG-DNA ausgestatteten Co-Trainer für die kommende Saison zu haben. Das gab Spielausschuss Lars Lehmann gestern Abend bekannt.



Nun steht am kommenden Wochenende das Sportfest in Wasser an wo wir euch alle recht herzlich begrüßen dürfen!!!! Ab Donnerstag haben wir euch die Türen/Zelten geöffnet. Egal ob beim Jugendturnier, Fußball-Dart, Zünfte-Turnier oder Grümpelturnier. Wir freuen uns auf euch!!!!



Das nächste Highlight im Juli ist dann das Sportfest in Kollmarsreute vom 25.-28.7. Hier werden unsere Aktiven dann auch schon wieder im Einsatz sein. Aber nun heißt es erst Mal „Füße hoch und entspannen“.