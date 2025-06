🔴⚪ Saisonabschluss mit Kantersieg! ⚪🔴

SGM Owen/Unterlenningen – TSV Weilheim 1:9 (0:5)



Was für ein Schlusspunkt! Unsere Erste beendet die Saison mit einem deutlichen 9:1-Auswärtssieg bei der SGM Owen/Unterlenningen und krönt damit eine überragende Spielzeit. 💥



Bereits nach 31 Minuten stand es 5:0 – darunter ein Doppelpack von Davor Messerschmidt in seinem letzten Spiel im TSV-Trikot. 💔⚽ Auch Enis Handanagic, Lucas Andrade, Hannes Luber und ein Eigentor trugen zur klaren Pausenführung bei.



In Halbzeit zwei schraubten Fabio Santoro, erneut Messerschmidt und Jannick Hoyler das Ergebnis weiter in die Höhe. Der Gegentreffer der Gastgeber war nur ein kleiner Makel in einer ansonsten rundum souveränen Partie.



📊 Saisonfazit:

🏆 Meister Kreisliga A2

✅ 112 Tore – Ligabestwert

✅ Rückrunde ohne Niederlage

✅ 15 Punkte Vorsprung auf Platz 2



Danke für diese fantastische Saison, Jungs – das war eine Meisterrunde, wie man sie sich nur wünschen kann! ❤️



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #meister2025 #saisonfinale