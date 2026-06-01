Saisonabschluss mit Kampfgeist – SVB unterliegt knapp in Lindwedel

In der Kabine wurde der Kader kurzerhand ausgelost – ein Saisonabschluss mit einem Augenzwinkern, bei dem der Spaß trotz aller sportlichen Ambitionen nicht zu kurz kommen durfte. Kurz vor Spielbeginn folgte dann die nächste Überraschung: Trainer Mario Hörenkuhl erhielt die Nachricht, dass wir auf Magnus Müller verzichten müssen. Der Grund? Magnus sprang kurzfristig als Schiedsrichter ein und leitete die Partie. Eine Aufgabe, die er hervorragend meisterte und für die er von beiden Mannschaften viel Lob erhielt. Ob er auf dem Platz als Spieler genauso überzeugt hätte? Die Frage bleibt wohl offen. 😉

Zum letzten Pflichtspiel der Saison 2025/26 ging es für unsere 1. Herren zum SV Lindwedel-Hope II. Bereits vor dem Anpfiff war klar: Dieses Spiel würde anders werden als die vorherigen.

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 14. Minute gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Unsere Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter mutig nach vorne. Der verdiente Lohn folgte in der 23. Minute: Söhnel Aahron Ramos setzte sich stark durch und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Außerdem durfte mit Bastian „Ben“ Wenholt ein Neuzugang erstmals das schwarz-weiße Trikot der 1. Herren tragen. Herzlich willkommen beim SVB, Ben! 🖤🤍

Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich ein offenes Spiel.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Lindwedel die bessere Phase. Innerhalb weniger Minuten stellte Justin Griep mit seinen Treffern in der 66. und 68. Minute auf 3:1 und brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.

Doch wer die 1. Herren des SV Böhme kennt, weiß, dass Aufgeben keine Option ist. Unsere Mannschaft kämpfte weiter und wurde in der 78. Minute belohnt. Dildar Shaqouli verkürzte auf 3:2 und sorgte noch einmal für Spannung in der Schlussphase.

In den letzten Minuten warfen wir alles nach vorne, konnten den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen. So blieb es am Ende bei einer knappen 3:2-Niederlage im letzten Pflichtspiel der Saison.

Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft noch einmal Moral, Kampfgeist und Zusammenhalt – Eigenschaften, die uns über die gesamte Saison ausgezeichnet haben.

Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Fans, Freunden, Unterstützern und Sponsoren der 1. Herren bedanken. Ihr wart über die gesamte Saison unser 12. Mann, habt uns unterstützt, motiviert und begleitet – egal ob zu Hause oder auswärts. Dafür sagen wir von Herzen: Danke! 🙏🖤🤍

Ein besonderer Dank geht außerdem an Carsten Hörmann von unseren Alten Herren, der uns beim Saisonfinale ausgeholfen hat. Ebenso bedanken wir uns bei allen Spielern, Betreuern und Helfern, die ihren Teil zu dieser Saison beigetragen haben.

Nun geht die Saison 2025/26 zu Ende. Zeit zum Durchatmen, Kraft tanken und den Blick auf die kommende Spielzeit zu richten.

#nurdersvb 🖤🤍⚽