Saisonabschluss gegen Gern – Besondere Partie mit besonderem Abschied

Gegen den FT Gern bestreitet mit Dennis Peterssen (in weiß-blau) eine echte Vereinslegende sein letztes Spiel für das Team. – Foto: FC Neuhadern

Sportlich geht es für Neuhadern trotz des Saisonendes noch um einiges. Die Mannschaft möchte den 5. Tabellenplatz verteidigen, die Marke von mehr als 40 Punkten erreichen und gleichzeitig die statistisch starke Saison bestätigen, unter anderem mit dem Ziel, weiterhin die viertbeste Offensive sowie die fünftbeste Defensive der Liga zu stellen.

„Das Hinspiel war eines der Spiele, mit denen wir überhaupt nicht zufrieden waren“, erklärt Trainer Dario Casola. „Deshalb wollen wir das jetzt auch sportlich anders lösen.“

Zusätzlich gibt es noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel. Damals zeigte Neuhadern keine gute Leistung und blieb deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Mit FT Gern wartet dabei ein Gegner, dessen Abstieg seit vergangenem Wochenende feststeht. Der FC Neuhadern wünscht dem Verein an dieser Stelle viel Erfolg für die kommende Saison.

„Wir wissen trotzdem, dass solche Spiele nie einfach sind“, sagt Casola. „Gerade Mannschaften ohne großen Druck können gefährlich sein.“

Im Mittelpunkt steht allerdings vor allem der Abschied von Dennis Peterssen. Der langjährige Mittelfeldspieler hat sich nach vielen Jahren beim FC Neuhadern dazu entschieden, sich künftig stärker auf sein Privatleben zu konzentrieren.

Mit Peterssen verabschiedet sich ein Spieler, der seine gesamte Laufbahn ausschließlich beim FC Neuhadern verbracht hat und den Verein über Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt hat.

„Dennis ist eine absolute Legende unseres Vereins“, sagt Trainer Dario Casola. „Nicht nur wegen seiner Leistungen auf dem Platz, sondern vor allem wegen seiner Art als Mensch.“

Über viele Jahre hinweg war Peterssen ein Gesicht der Mannschaft: als Führungsspieler, Vorbild und Identifikationsfigur.

„Er war immer jemand, der vorangegangen ist, im Training, im Spiel und auch neben dem Platz“, erklärt Casola. „Einen solchen Spieler findest du nicht oft.“

Besonders emotional wird der Abschied auch für Casola selbst.

„Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren beim FC Neuhadern und Dennis gehört für mich zu den beeindruckendsten Spielern, die ich in meiner gesamten Laufbahn als Trainer kennenlernen durfte“, sagt Casola. „Nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich.“

Der Abschied hinterlässt entsprechend eine große Lücke.

„Sportlich und menschlich ist das ein enormer Verlust für die Mannschaft“, so Casola. „Aber wir respektieren natürlich seine Entscheidung.“

Umso größer ist der Wunsch innerhalb des Vereins, Peterssen einen würdigen und positiven Abschied zu bereiten.

„Er hat es mehr als verdient, dass viele Leute nochmal kommen“, sagt Casola. „Für alles, was er für den FC Neuhadern geleistet hat.“

Das letzte Saisonspiel wird damit nicht nur sportlich wichtig, sondern vor allem auch emotional besonders sowie mit dem Ziel, die Saison gemeinsam erfolgreich und würdig abzuschließen.