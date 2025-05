Saisonabschluss: FCVE will gegen Haidlfing 40-Punkte-Marke knacken

Bereits jetzt kann der FCVE auf eine gelungene Rückrunde blicken: 22 Punkte aus neun Spielen (7 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage) konnten seit der Winterpause eingefahren und der Klassenerhalt somit frühzeitig gesichert werden. Nun hat man sich beim FCVE noch ein letztes Saisonziel gesteckt: Bei einem Heimsieg gegen den SV Haidlfing am kommenden Samstag könnte man nicht nur die 40-Punkte-Marke erreichen, sondern in der Tabelle auch noch um 1-2 Plätze nach oben klettern.

Voraussetzung hierfür wäre, dass der FC "Bobo" und der TSV Vilsbiburg in ihrem letzten Saisonspiel federn lassen. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Wir wollen am Samstag im letzten Spiel der Saison unsere grandiose Rückrunde mit einem Sieg vor heimischem Publikum krönen. Die Jungs sind heiß darauf, die 40-Punkte-Marke zu knacken und auf Ausrutscher der Gemeindenachbarn zu hoffen, um bestenfalls noch auf Platz 4 der Tabelle zu springen."

Allerdings geht es für den SV Haidlfing noch um alles: Der SVH befindet sich nämlich mitten im Abstiegskampf. Durch den Auswärtssieg des SC Aufhausen in Ulbering sind Blüml und Co. vor dem letzten Spieltag sogar auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Der FCVE erwartet deshalb bei seinem letzten Heimspiel in dieser Saison einen Gegner, der alles daran setzen wird, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

"Wir müssen gegen Haidlfing wieder von Beginn an Fokus und die nötige Konzentration an den Tag legen, denn für den Gegner geht es im Kampf um den Abstieg noch ums Überleben in der Kreisliga. Wir erwarten ein Team, das von Beginn an aggressiv und mit offenem Visier agieren wird, um noch die Relegationsränge zu erreichen. Wir haben aber unsere klare Zielsetzung und werden Zuhause auch im letzten Heimspiel alles daran setzen, die drei Punkte bei uns zu behalten.", erklärt Kirschner die Ausgangslage für das letzte Heimspiel.

Nach dem Heimspiel findet im Anschluss die Saisonabschlussfeier statt, zu der alle Sponsoren, Fans und Unterstützter des FCVE recht herzlich eingeladen sind. Die sportliche Leitung des FCVE informiert außerdem darüber, dass ab Juli diesen Jahres die Heimspiele aller drei Herrenmannschaften für die Saison 2025/26 in Eberspoint ausgetragen werden.