Saisonabschluss beim ATSV – Erste wird Fünfter, Zweite gesichert

Zum Abschluss der Bezirksliga-Saison kam der ATSV Kelheim am Freitagabend beim FC-DJK Simbach zu einem 1:1-Unentschieden. Die Mannschaft zeigte über weite Strecken eine ordentliche Leistung und ging in der 18. Minute durch Serkan Corakcioglu in Führung, der nach Ballgewinn und Steckpass von Jonas Haas trocken aus 16 Metern in die kurze Ecke traf. In der Folge verpasste man es jedoch – wie so oft in den letzten Wochen – die Führung auszubauen. Nach 75 Minuten musste man den Ausgleich per Konter hinnehmen. Damit schließen die Gimmicks die Saison mit 48 Punkten auf einem sehr soliden 5. Tabellenplatz ab. Mit der Premierensaison unter dem Trainerduo Schmid/Hein zeigt man sich beim ATSV insgesamt zufrieden – insbesondere die spielerische Entwicklung trotz vieler personeller Engpässe macht Hoffnung für die kommende Saison.

Die SG ATSV Kelheim II/Essing krönte ihren beeindruckenden Saisonendspurt mit einem 6:1-Heimsieg gegen den FC Mainburg und sicherte sich damit den Verbleib in der Kreisklasse. Schandri (2), Hein (2), Prinzhorn und Limmer sorgten für die Treffer. Nachdem man weite Teile der Saison auf einem Abstiegsplatz verbracht hatte, brachte die Rückkehr von Lukas Schinn ins Trainerteam neuen Schwung. Seitdem er vor einigen Wochen zum Duo Schlauderer/Mederer hinzustieß, gelangen sechs Siege aus acht Spielen – der Klassenerhalt war der verdiente Lohn. Die Zweite wird ab der neuen Saison wieder eigenständig vom ATSV gestellt und geht unter Neu-Coach Sascha Hoffmann an den Start. Mit dem Aufstieg aus der A-Klasse im Vorjahr und dem nun geschafften Klassenerhalt blickt man auf zwei erfolgreiche Spielzeiten in der Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Essing zurück.