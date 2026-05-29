"Saison vernünftig zu Ende spielen" - Göttingen 05 reist nach Lengede

– Foto: Jens Grothe

Für Göttingen 05 beginnt mit dem Duell gegen den SV Lengede die entscheidende Phase der Saison. Trainer Jozo Brinkwerth sprach vor der Partie von einer „Endspielwoche“ für seine Mannschaft.

„Jetzt beginnt die Endphase der Saison nach langer Pause, die sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat.“, erklärte Brinkwerth mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Neben Lengede warten in den nächsten Tagen unter anderem noch die Freien Turner und Kästorf auf Göttingen 05, während der Tabellenvierte zuletzt am 13.05 spielte.

Den kommenden Gegner sieht Brinkwerth dabei deutlich gefestigter als noch zu Beginn der Rückrunde: „Zu Lengede kann man gar nicht so richtig was sagen, nachdem man gedacht hat, sie werden die Schießbrüder der Liga, haben sie sich stabilisiert.“ Besonders der jüngste Erfolg gegen Fallersleben habe Eindruck hinterlassen: „Jetzt haben sie es auch geschafft, gegen Fallersleben 3-2 zu gewinnen. Also scheinen sie sich mittlerweile gefunden zu haben.“ „Von daher erwarten wir eine sehr selbstbewusste Lengeder Mannschaft, die versuchen wird, an den Erfolg gegen Fallersleben anzuknüpfen.“ Im Hinspiel gewann jedoch 05 mit 5:2. Das letzte Aufeinandertreffen in Lengede konnte der SVL jedoch mit 1:0 für sich entscheiden. Vielleicht ein gutes Omen.