Saison startet mit Verbandspokal Erste Runde des Bitburger Verbandspokals steht an von Mario Luge · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Auf geht’s: Mit dem Duell des TuS Hackenheim (hier mit Tim Hulsey, links) und der TSG Planig (hier Dennis Mastel) startet der Verbandspokal. Foto: Mario Luge

Region. Mit der ersten Runde im Bitburger Verbandspokal endet die Sommerpause bei den Amateur-Fußballern. Bereits am Montag stehen sich im Bad Kreuznacher Derby die TSG Planig und der TuS Hackenheim gegenüber.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das Lokalduell hat seinen ganz besonderen Reiz: Bei der TSG Planig stellt sich die Frage, wie nach dem Rückzug aus der Bezirksliga Nahe der Neuanfang auf Kreisebene gelingt. Klar ist: Die Gäste vom Felseneck sind klarer Favorit. Seit 2021 standen sich die Beiden dreimal im Verbandspokal gegenüber - Bilanz: 2:1 für Hackenheim. Der Sieger dieser Partie hat es eine Woche später mit der SG Guldenbachtal zu tun. Sämtliche Partien der zweiten Runde, in der die restlichen Bezirks- und Landesligisten einsteigen, sind (noch) auf Mittwoch, 29. Juli, um 19 Uhr datiert.

Am Mittwoch stehen weitere Begegnungen in den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen auf dem Programm. Die ersten Runden werden dabei wie gewohnt regional gesetzt und versprechen dadurch wie jedes Jahr interessante Duelle noch vor dem offiziellen Meisterschaftsbeginn. Derbys, soweit das Auge reicht: Im Soonwald erwartet etwa der TSV Bockenau (A-Klasse) den Nachbarn vom SV Winterbach (Landesliga West). In Runde zwei geht es dann gegen die SG Kirn.