Saison startet im Kreis Duisburg schon Anfang August Der Kreisfußballausschuss hat die Termine für den Start der neuen Saison in Duisburg-Mülheim-Dinslaken veröffentlicht. von Marcel Eichholz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

In Duisburg starten die Pflichtspiele der neuen Saison schon Anfang August. – Foto: Marcel Eichholz

Ein letztes Pflichtspiel steht in der Saison 2025/26 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken noch an. Am Sonntag entscheidet sich zwischen der SG Duisburg-Süd II und dem VfB Speldorf, welches Team noch in die Kreisliga B absteigen muss. Notwendig war die Relegation geworden, da Viktoria Buchholz - ebenfalls in der Relegation - aus der Bezirksliga abgestiegen war. Doch auch die neue Spielzeit wirft ihren Schatten bereits voraus. Der Kreisfußballausschuss (KFA) hat nun die Termine für den Saisonstart auf Kreisebene veröffentlicht.

Gleich drei Termine müssen sich Spieler, Verantwortliche und Fans der Mannschaften aus Duisburg, Mülheim und Dinslaken im Kalender anstreichen. In der Kreisliga A wird der erste Spieltag am 30. August angepfiffen. Die B- und C-Ligen starten bereits zwei Wochen zuvor am 16. August. Noch eine Woche zuvor findet die erste Runde im Kreispokal statt, an der allerdings nur die Mannschaften aus der Kreisliga B und C teilnehmen müssen. Der KFA bittet darum, die Teilnahme an den Pokalspielen über den Vereinsmeldebogen mitzuteilen. Selbiges gilt für die Teams, die am Niederrheinpokal teilnehmen. In diesem Fall sind das der Duisburger FV 08, die Sportfreunde Hamborn 07, der FSV Duisburg und der VfB Speldorf.

Ligaeinteilung Anfang Juli In der ersten Woche im Juli sollen die Staffeleinteilungen der Kreisliga A und B veröffentlicht werden. Wünsche der Vereine sollen dem KFA bis zum 30. Juni über den DFBnet-Vereinsmeldebogen mitgeteilt werden. Dort sollen auch die jeweiligen Teams, die jeder Verein in der kommenden Saison am Ligabetrieb teilnehmen lässt, angelegt werden, da erst dann Freundschaftsspiele eingetragen werden können. Möglicherweise startet der Kreis Duisburg dann in eine der letzten Spielzeiten, in der die Kreisliga A noch zweigleisig läuft. Nur je 14 Mannschaften sind in den beiden Gruppen vorgesehen, eine Reduzierung auf nur noch eine Kreisliga ist schon länger Gesprächsthema, beschlossen ist diesbezüglich aber noch nicht. Unstrittig ist aber, dass in jedem Jahr weniger Senioren-Mannschaften an den Start gehen und die Anzahl der Rückzüge steigt.