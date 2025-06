Saison-Rückblick 2024/25 – SSV Weilerswist 1. Mannschaft

Nach einer durchwachsenen Hinrunde, in der sportlich nicht alles rund lief, zeigte die Mannschaft im letzten Drittel der Saison ihr wahres Gesicht. Mit großem Kampfgeist, starkem Teamzusammenhalt und enormer mentaler Stärke gelang es dem Team, sich deutlich zu steigern. Das Resultat: Ein verdienter 4. Tabellenplatz, auf den man mit Stolz zurückblicken kann!

Die Saison 2024/25 ist Geschichte – eine Spielzeit, die emotional, kämpferisch und charakterlich in Erinnerung bleiben wird.

Ein schwerwiegendes Ereignis überschattete zwischenzeitlich die sportlichen Ambitionen: Beim Spiel in Hellenthal kam es zu einem tragischen Vorfall, der den Fußball zur Nebensache werden ließ. In dieser schwierigen Zeit stand die Mannschaft zusammen wie nie zuvor.

Besonderer Dank gilt hier Denis Gasoyan, der tagtäglich an der Seite unseres Spielers war, ihn in der Klinik besuchte und das Team über den Gesundheitsverlauf auf dem Laufenden hielt. Erst als sich die gesundheitliche Lage besserte, kehrte langsam der Mut und die Motivation in die Mannschaft zurück – ein beeindruckendes Zeichen von Zusammenhalt und Menschlichkeit.

⚽ Die Mannschaft rückt zusammen – sportlicher Aufschwung

Was folgte, war eine sportliche Erfolgsserie, die auch die Meisterschaftsfavoriten zu spüren bekamen. Kein Spitzenteam konnte das SSV-Team mehr bezwingen. Das Team wuchs zusammen, kämpfte füreinander und belohnte sich mit einer beeindruckenden Serie – gekrönt durch den 4. Platz in der Abschlusstabelle.

🤝 Dank an faire und mitfühlende Sportkameraden

Ein großes Lob geht auch an unsere sportlichen Gegner. Die Sportfreunde aus Frauenberg, Tus Mechernich und die JSG Erft zeigten bemerkenswerte Solidarität:

Frauenberg bot sofort eine Spielverlegung an – ein Zeichen großer Fairness.

Mechernich und die JSG Euskirchen zeigten mit einem Transparent ihre Verbundenheit mit dem SSV und unserem verletzten Spieler – ein Gänsehautmoment!

📊 Zahlen, Einsätze & Leistungsträger

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Diese Saison hatte viele Helden:

Daniel Arndt, unser Rückhalt zwischen den Pfosten, wurde zum besten Torwart der Liga: 27 Einsätze, 7 Spiele zu Null – Wahnsinn!

Dauerbrenner mit 27 Einsätzen: Kai Karamouzas, Sven Stanienda, Stefan Silva Santos und Robin Berk

Weitere Vielspieler:

Bastian Schmitz (25 Einsätze)

Denis Gasoyan & Felix Kortholt (je 23)

David Coulibaly (22),

Ricardo Melder & Maxim Zajcev (je 21)

Mike Nandzik & Mike Morgan (je 19)

Marius Hammes, zuletzt verletzungsbedingt nur 16 Mal dabei

🌱 Junge Talente & Aufsteiger

Besonders erfreulich ist die Entwicklung unserer Nachwuchstalente:

Bastian Schmitz und Maxim Zajcev haben sich fest im Kader etabliert – ein echtes Vorbild für unsere Jugendspieler!

David Coulibaly hat mit Fleiß, Einsatz und Wille seinen festen Platz im Team erkämpft – eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich wünscht.

🎯 Die interne Torjägerliste

Unsere besten Torschützen:

1. Felix Kortholt – 15 Tore

2. Mike Nandzik – 10 Tore

3. Mike Morgan – 9 Tore

4. Sven Stanienda – 7 Tore

5. Robin Berg & David Coulibaly – je 5 Tore

6. Patrick Hinsch – 4 Tore in nur 9 Einsätzen

🙏 Dank an das Team hinter dem Team

Ohne unsere engagierten Helfer im Hintergrund wäre diese Saison nicht möglich gewesen:

Trainerteam um Frederik Ziburske und Oguzhan Erkaya – starke Arbeit an der Seitenlinie!

Thomas Broszeit, sportlicher Leiter & Torwarttrainer – stets ein Fels in der Brandung

Marian Stanienda, das Herz der Mannschaft – streng, zuverlässig, unverzichtbar

Miriam Houben, die sich um alle „Wehwehchen“ kümmert – danke für deine Fürsorge

Bruno Arndt, für die schnelle, ausführliche und top-informierte Berichterstattung – auf FuPa & darüber hinaus

Gerhard Küpper und das Platzteam, das Woche für Woche für perfekte Bedingungen sorgt

Und natürlich ein riesiger Dank an unsere Fans – treue Stammzuschauer, die Sonntag für Sonntag die Mannschaft unterstützen. Ihr seid der 12. Mann!

Ein emotionaler Abschluss einer bewegenden Saison – voller Stolz, Zusammenhalt und Leidenschaft.

💬 Fazit:

Diese Saison hat gezeigt, was den SSV Weilerswist ausmacht: Zusammenhalt, Menschlichkeit und Leidenschaft.

Sportlicher Erfolg ist schön – aber noch wichtiger ist, was wir als Gemeinschaft erlebt und bewältigt haben. Darauf können wir aufbauen.

Auf eine erfolgreiche, gesunde und genauso kämpferische Saison 2025/26!