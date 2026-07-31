Saison kann für den TSV Steinbach Haiger kommen

In der 68. Minute bekamen die Mittelhessen einen Strafstoß zugesprochen, den Ole Käuper versenkte. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn wenig später verwandelte auch Connor David Tönnies einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:3 (76.). Den Schlusspunkt setzten allerdings die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis. 180 Sekunden nach dem Anschlusstreffer traf erneut Jakob Pfahl zum 4:2 für sein Team.