Saison kann für den TSV Steinbach Haiger kommen

Düsseldorf. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat das letzte Testspiel der Sommervorbereitung mit 4:2 (2:1) bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gewonnen. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Die Platzherren gingen bereits in der dritten Minute durch Moritz Montag in Führung. Der TSV Steinbach Haiger zeigte sich jedoch wenig schockiert und traf durch Max Lippert zum Ausgleich (12.). Mitte der ersten Halbzeit brachte Jakob Pfahl die Gäste mit 2:1 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.
In der 68. Minute bekamen die Mittelhessen einen Strafstoß zugesprochen, den Ole Käuper versenkte. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn wenig später verwandelte auch Connor David Tönnies einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:3 (76.). Den Schlusspunkt setzten allerdings die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis. 180 Sekunden nach dem Anschlusstreffer traf erneut Jakob Pfahl zum 4:2 für sein Team.
In einer Woche geht es für den TSV Steinbach Haiger zum Topfavoriten der Regionalliga Südwest, dem SV Sandhausen. Anstoß am Samstag ist um 14 Uhr.