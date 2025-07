Saison in der Fußball-Verbandsliga beginnt mit einem Derby

Heuchelheim. Am Freitagabend fand die Vorrundenbesprechung der Verbandsliga Mitte im Sportheim des Aufsteigers TSF Heuchelheim statt. Klassenleiter Dirk Webert (Sulzbach) begrüßte die Vertreter aller 17 Vereine, darunter besonders den Gastgeber und die beiden anderen Aufsteiger VfR 07 Limburg und den SSC Burg. Anschließend führte Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz zu einigen Regeländerungen aus. Als die gravierendste bezeichnete er die sogenannte Acht-Sekunden-Regel. Sie bedeutet, dass Torhüter den Ball maximal acht Sekunden in den Händen halten dürfen, ein Verstoß wird künftig mit einem Eckball für die gegnerische Mannschaft geahndet. Der Schiedsrichter soll dabei die letzten fünf Sekunden per Handzeichen sichtbar anzeigen. Weiterhin sind zukünftig fünf Wechselfenster vorgesehen, ausgewechselte Spieler dürfen nun wieder eingewechselt werden.