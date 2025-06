– Foto: SpG Treuenbrietzen/Brück

„Saison hat uns zusammengeschweißt" – Treuenbrietzen/Brück ist Meister Mit einem kleinen, aber leidenschaftlichen Kader setzt sich die SpG Treuenbrietzen/Brück die Krone in der Frauen-Kreisliga Havelland auf – auch wenn der Fokus anfangs ganz woanders lag

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Was für eine Saison für die SpG Treuenbrietzen/Brück! Mit großem Herz, Zusammenhalt und starken Nerven hat sich das Team von Trainer Dennis Lähme die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga Havelland gesichert – und das obwohl der ursprüngliche Plan ein ganz anderer war. Pokal statt Liga?

„Eigentlich lag unser Saisonziel bzw. der Fokus auf der Pokalrunde, die wollten wir eigentlich ziehen“, blickt Trainer Dennis Lähme zurück. Dass es in der Liga dann zur Meisterschaft reichen würde, war angesichts der Umstände keine Selbstverständlichkeit: „Wir haben doch einen recht kleinen Kader mit 14 spielfähigen Mädels im Alter von 15 bis 35 – geschieden, Ausbildung, zwei Kinder usw.“ Gerade in einer Staffel mit starken Gegnern wie Pessin, Wachow/Tremmen oder der zweiten Mannschaft vom FSV Babelsberg 74, gegen die man sich schon im Vorjahr die Zähne ausgebissen hatte, war das ursprüngliche Ziel, „unter die ersten Vier zu kommen“.

– Foto: SpG Treuenbrietzen/Brück

Schlüsselmomente im Saisonverlauf Doch der Glaube kam mit dem Erfolg. „Der Ausschlag für die Meisterschaft waren die zwei Siege gegen Wachow/Tremmen und die zwei Spiele gegen Pessin mit einem Heimsieg und dem Unentschieden in Pessin nach 0:2-Rückstand.“ Besonders prägend: das 4:4 bei Babelsberg 74 – ein Spiel, das durch einen Einspruch der SpG sogar vor dem Sportgericht landete. Kurz darauf gewann das Team das Pokalhalbfinale in Pessin nach Verlängerung mit 2:1. „Diese Spiele waren alles Auslöser, um was zu reißen, und sie haben alle noch enger zusammengeschweißt.“ Eine besondere Gemeinschaft Die Mischung aus Jung und Alt, die in dieser Mannschaft auf dem Platz steht, ist alles andere als selbstverständlich. „Gerade hier im Fläming ist es echt schwierig, fußballbegeisterte Mädels zu finden.“ Umso mehr beeindruckt der Einsatz: „Die Mädels ziehen alle mit – egal ob es ins Trainingslager nach Rostock geht oder zu Hallenturnieren nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt.“ Selbst die Finanzierung läuft größtenteils aus der Mannschaft heraus: „Ob Grillabende, Fußballgolf in Werder – fast alles stemmen wir selbst.“

– Foto: SpG Treuenbrietzen/Brück

Ein Meistertitel mit Abschied Doch der Triumph ist auch mit Abschied verbunden. Mit Jenny Faustmann verabschiedete sich am letzten Spieltag eine verdiente Spielerin, „die schon vor Jahren für die TSV Treuenbrietzen Frauen gespielt hatte“. Auch Letizia Lähme wird nicht mehr zur Verfügung stehen – sie beginnt eine Ausbildung bei der Polizei in Rostock. Thea Schlunke bleibt noch bis Oktober, danach beginnt auch für sie in Kassel ein neuer Lebensabschnitt. Keine Landesklasse – ein klares Nein zum Aufstieg Trotz der sportlichen Krönung wird die SpG Treuenbrietzen/Brück den Schritt in die Landesklasse nicht gehen. „Das war voriges Jahr schon ein Thema“, erklärt Lähme. Der Kader sei einfach zu dünn für das Großfeld, dazu kämen die weiten Fahrwege – „nicht finanzierbar“, stellt der Trainer klar. Und verweist auf den Beweis aus dieser Saison: „In der Landesklasse haben zwei Mannschaften in der Liga die Segel gestrichen.“

– Foto: SpG Treuenbrietzen/Brück

Ein Pokalfinale mit Herausforderungen Auch das Finale im Kreispokal steht noch an – am 28. Juni gegen Babelsberg 74 II. Doch die Voraussetzungen sind schwierig. „Leider gab es bis jetzt immer wieder Verletzungen – so auch im letzten Spiel – und die Voraussetzungen gegen 74 im Pokalfinale sehen auch aufgrund des späten Termins nicht rosig aus: Urlaub, verhindert, verletzt. Aber wir reisen als Meister an – und das ist es absolut wert, egal was im Pokal rauskommt.“ Zukunft mit Hoffnung – und neuen Gesichtern Trotz der anstehenden Abgänge ist das Ziel für die kommende Spielzeit bereits formuliert: „Es haben sich auch einige neu angemeldet bzw. kommen vom Großfeld auf Kleinfeld zurück. Wenn wir vielleicht 14 oder 16 Mannschaften werden, wollen wir unter die ersten fünf kommen.“