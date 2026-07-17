Saison-Eröffnungsspiel steigt beim VfL Rheinhausen Auch die Reserven werden einen Pokal-Wettbewerb austragen. Diese Entscheidungen hat der Fußballausschuss Moers getroffen. von René Putjus · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Das Eröffnungsspiel steigt beim VfL Rheinhausen. – Foto: Steffen Schmitz

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Vor dem Start der ersten Pokal-Hauptrunde wird’s fünf Qualifikationsspiele geben. Zudem steht jetzt endgültig fest, wie der Rahmenterminplan aussieht und wie viele C-Liga-Mannschaften in der neuen Saison um Punkte spielen. Drei Themen, mit denen sich der Vorstand im Fußballausschuss im Kreis Moers (KFA) in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt hat.

Auch die Reserve-Teams bekommen einen Pokal-Wettbewerb In der kommenden Spielzeit gibt’s bei den Männern erstmals zwei Kreispokal-Wettbewerbe . So spielen 42 Reserve-Teams um eine neue Trophäe und 32 erste Mannschaften um den Andreas-Thiemann-Wanderpokal. Bei den Frauen sind diesmal nur sieben Teams dabei – Negativrekord, wie der KFA-Vorsitzende Peter Hanisch auf Nachfrage bestätigte. Gemeldet haben der GSV Moers, SV Budberg, FC Neukirchen-Vluyn, SV Sonsbeck, die SG Büderich/Menz. Beim Wettbewerb der ersten Männer-Mannschaften wurden am Mittwochabend fünf Qualifikationspartien ausgelost: SV Haesen-Hochheide - Viktoria Birten, SV Orsoy - TuS Borth, SuS Rayen - TV Kapellen, SV Ginderich - TuS Baerl, SV Vynen-Marienbaum - SC Rheinkamp. „Die Spiele können ab sofort ausgetragen werden. Im Idealfall stehen die Sieger zu unserer Arbeitstagung am 17. August fest“, so Hanisch. Die erste Hauptrunde startet am 30. September.

Der Pokalwettbewerb der Reserve-Teams beginnt am 23. September. Wann die Frauen loslegen, steht noch nicht fest. Fest steht, dass es im Kreispokal wieder keine Verlängerung geben wird, sondern bei einem Remis nach der regulären Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen geht. Die Finals finden am Pfingstmontag (17. Mai 2027) auf der Anlage des VfL Rheinhausen statt. Die Saisoneröffnung findet beim VfL Rheinhausen statt Dann spielen auch die Alten Herren ihren Pokalsieger aus. 21 Mannschaften wollen in der Saison 2026/27 dabei sein, so Hanisch. Die Paarungen der ersten Runde werden auf der Tagung am 10. September ausgelost. Wo sich die Oldies treffen, muss noch festgelegt werden.