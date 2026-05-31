Saison Erfolgreich beendet von Eftal Bahadir · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

Die DJK Sportbund München Ost hat eine außergewöhnliche Saison mit dem verdienten Gewinn der Meisterschaft in der A-Klasse 05 gekrönt. Bereits am 03.05.2026, und damit beeindruckende vier Wochen vor Saisonende, sicherte sich die Mannschaft vorzeitig den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse für die Saison 2026/27. Schon zur Winterpause setzte das Team ein deutliches Zeichen und überwinterte als verdienter Herbstmeister an der Tabellenspitze. Diese starke Ausgangslage bestätigte die Mannschaft eindrucksvoll in der Rückrunde und überzeugte über die gesamte Saison hinweg durch Konstanz, Leidenschaft und Teamgeist.

Mit einer starken Bilanz von 15 Siegen, 3 Unentschieden und lediglich 2 Niederlagen präsentierte sich die DJK Sportbund München Ost als dominierende Mannschaft der Liga. Besonders bemerkenswert war dabei nicht nur die mannschaftliche Geschlossenheit, sondern auch die offensive Qualität des Teams. Auch in der Torjägerliste der Liga setzte die DJK deutliche Akzente: Oguzhan Turgut sicherte sich mit herausragenden 18 Treffern den 1. Platz der ligaweiten Torschützenliste und krönte damit eine starke Saisonleistung. Ebenfalls zu den Top-Offensivspielern der Liga zählt Mert Irmak, der mit 13 Toren Platz 4 belegte und entscheidenden Anteil am Erfolg der Mannschaft hatte. Mustafa Duman reihte sich mit 11 Treffern auf Platz 7 der Torjägerliste ein, während Engin Arslan mit 9 Toren Platz 10 belegte. Diese Zahlen unterstreichen eindrucksvoll die offensive Stärke und die Breite des Teams.