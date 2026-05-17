Saison endet mit Heimsieg

– Foto: Björn Franz

Die erste Halbzeit

Vor dem Spiel nahm der TSV Steinbach Haiger die Verabschiedungen auf dem Spielfeld vor, die der Verein am Vortag bekannt gegeben hatte. Keine zwei Minuten waren anschließend gespielt, da jubelten die Gäste bereits. Rico Wuttke nahm einen Querpass von Hasan Pepic direkt und traf aus knapp 17 Metern überlegt zum 0:1. In der achten Minute glich Verbandsliga – Topstürmer Benit Dinaj auf Pass von Eros Dacaj zum 1:1 aus. Der Bahlinger SC schlug jedoch umgehend zurück und traf in Person von Vasco Walz zum 1:2 (13.). Steinbach hielt dagegen. Nick Galle köpfte in der 18. Minute gegen den Pfosten. Keine 180 Sekunden später schlenzte Jonas Singer gegen die Latte. Den Nachschuss von Ole Käuper klärte der Tabellenletzte gerade noch von der Linie. Erijon Shaqiri vergab im Gegenzug die Großchance zum 1:3. Das rächte sich wenig später. Eros Dacaj bediente Gwang-In Lee. Sein Schuss wurde gleich doppelt abgefälscht und landete somit zum 2:2-Ausgleich im Netz (29.). Nachdem Gwang-In Lee in der 32. Minute noch eine Großchance vergeben hatte, war der Aktivposten maßgeblich am 3:2 für den TSV Steinbach Haiger beteiligt. Lee bediente Jonas Singer und der traf mit der Hacke in der 39. Minute. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit

Beide Mannschaften neutralisierten sich nun weitestgehend und so sorgten nur Fernschüsse für Gefahr. Während Erijon Shaqiri in der 52. Minute auf das Tordach schlenzte, scheiterte Eros Dacaj am Keeper (68.). Auch Kevin Ibrahim konnte sich nun auszeichnen. Rico Wehrle hatte in der 71. Minute abgezogen und der Keeper seinem Team die Führung gerettet. Auf der Gegenseite verfehlte Jonas Singer das Tor denkbar knapp (72.). Die Entscheidung geschah in der 86. Minute. Jonas Singer hatte seinen Gegenspieler stehen gelassen. Die Flanke des Linksaußen lenkte Jakob Pfahl in Richtung Tor. Der Schlussmann hielt und Kim Bellinghausen stand goldrichtig. Der Spieler aus der Verbandsliga-Mannschaft schob aus kurzer Distanz zum 4:2-Endstand ein. Es folgten nur noch wenige Minuten, in denen Spieler des TSV Steinbach Haiger gefeiert wurden, die den Verein im Sommer verlassen. Leider mussten beide Teams jeweils einen Spieler mit Verdacht auf eine schlimmere Verletzung auswechseln. Benit Dinaj wurde nach einem Schlag auf die Milz im Krankenhaus untersucht. Laurin Tost musste ebenfalls lange von den Sanitätern behandelt werden. Der TSV Steinbach Haiger wünscht beiden Akteuren eine rasche Genesung.