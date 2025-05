Saison endet mit 56 Punkten

Kickers Offenbach legte einen furiosen Start in die Partie hin. Bereits nach wenigen Sekunden traf Jan Urbich zum 1:0 vor 6.183 Zuschauern am Bieberer Berg. Bereits beim nächsten Angriff traf Dimitrij Nazarov beide Innenpfosten. In der vierten Minute erzielte erneut Urbich das 2:0. Nachdem ein weiterer Abschluss von Onur Ünlücifci von Kevin Ibrahim entschärft worden war, kam auch der Gast zu seiner ersten Gelegenheit. Justin Steinkötter zielte jedoch etwas zu hoch (8.). Die nächsten drei guten Möglichkeiten gehörten wieder den Hausherren, doch Nazarov (11.), Ünlücifci (15.) und Urbich (19.) verfehlten das Tor, oder scheiterten an Kevin Ibrahim. Der TSV Steinbach Haiger konnte nun erstmals die Spielanteile ausgleichen, verpasste allerdings den Anschlusstreffer durch Justin Steinkötter (26.) und Ertan Hajdaraj (27.). In der 31. Minute traf Noel Knothe den Steinbacher Topstürmer Justin Steinkötter mit der Hand im Gesicht. Es gab einen Strafstoß, den der Gefoulte zu seinem 20. Saisontreffer verwandelte. Steinbach blieb auch weiterhin gut in der Partie, vergab allerdings einen Freistoß durch Serkan Firat (39.). Im Gegenzug scheiterte Nazarov an einer Fußabwehr des Steinbacher Torwarts. Aus kürzester Distanz wurde der Arm eines TSV-Verteidigers in der 40. Minute angeschossen. Karoline Wacker entschied auch hier auf Strafstoß, den Dimitrij Nazarov routiniert verwandelte. Nachdem der scheidende Torjäger des OFC noch eine Gelegenheit in der 44. Minute über das Tor geschossen hatte, ging es mit der 3:1-Führung der Hausherren in die Kabinen.

Den ersten Torschuss der zweiten Hälfte hatte Leon Wirtz in der 49. Minute. Der Ball wurde allerdings zur Ecke abgefälscht. Während sich Steinbach um das 2:3 bemüht, schlug Nazarov eiskalt zu und entschied die Partie mit dem 4:1. Zwar kam der TSV durch einen Kopfball von Ole Käuper (54.) und einen Schuss von Serkan Firat (57.) zu zwei riesigen Gelegenheiten. Nachdem diese allerdings nicht den Weg ins Tor fanden, ist die Geschichte der restlichen Partie schnell erzählt. Ünlücifci (62.) und Steinkötter (65.) vergaben jeweils noch eine gute Gelegenheit, ehe Ron Berlinski in der 81. Minute zum 5:1-Endstand traf.