Saison der Fan-Rekorde - nur eine Marke knackt der MSV Duisburg nicht

Der MSV Duisburg feiert mit seinen Anhängern den Aufstieg in die 3. Liga. – Foto: Imago Images

Die Spielzeit in der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch zwei Spieltage stehen an, die Entscheidungen um den Auf- und den Abstieg sind weitestgehend gefallen. Der MSV Duisburg kehrt nach nur einem Jahr in die 3. Liga zurück. Überzeugt hat die Mannschaft auf dem Rasen, getragen wurde sie die gesamte Saison über aber auch von ihren Fans - das war nach dem Abstieg keine Selbstverständlichkeit.

Voller Ungewissheit begab sich der Zebra-Tross am 26. Juli 2024 zum Auswärtsspiel beim FC Gütersloh. Es war eine besondere Premiere, denn noch nie zuvor musste der Meidericher Spielverein in der Viertklassigkeit um Punkte kämpfen. Rund 6.000 Schlachtenbummler aus der Hafenstadt machten sich auf den Weg zum Eröffnungsspiel der Saison und sahen beim 1:0-Sieg der Duisburger den Anfang einer erfolgreichen Saison, die Ende April 2025 mit dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga ihren Höhepunkt fand - das war zuvor noch keiner Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen gelungen.

Insgesamt war es eine Saison der Rekorde: Nahezu 4.000 Fans begleiteten dem MSV Duisburg im Schnitt zu den Auswärtsspielen und es wären wohl noch einige mehr geworden, wenn es die Kapazitäten der jeweiligen Heimvereine hergegeben hätten. Einzig bei der Zweitvertretung des SC Paderborn und beim Gastspiel in Düren, das von der aktiven Fanszene boykottiert wurde, war der Gästeblock nicht ausverkauft. Einen bundesweiten Rekord sicherte sich der MSV-Anhang beim Auswärtsspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Dieses wurde extra in den Borussia-Park verlegt. Rund 16.300 Fans der Zebras feierten mit ihrem Team die Meisterschaft - noch nie zuvor hatte ein Regionalligist auswärts mehr Unterstützer an seiner Seite. Auch in der Fremde entpuppte sich der Spielverein als absoluter Zuschauermagnet. In jedem der bisher bestrittenen Auswärtsspiele (inklusive der annullierten Duelle bei Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen) sorgte der MSV-Anhang für die jeweilige Rekordkulisse der beteiligten Heimvereine. 16 Mal war das bislang der Fall und Nummer 17 wird am letzten Spieltag bei den Sportfreunde Lotte folgen. 1.324 Zuschauer verfolgten im Stadion am Lotter Kreuz die Partie der Sportfreunde gegen RWO, mehr als 1.700 Tickets haben sich die Duisburger nun schon vor dem Start des freien Vorverkaufs gesichert. Insgesamt werden rund 3.000 blau-weiße Fans in Lotte erwartet.

"Der Wahnsinn von der Wedau" war das Motto der Saison. – Foto: Imago Images