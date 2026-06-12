»Saison bleibt unvergesslich«: ASV holt Quintett in die Bezirksliga

Vach rüstet sich für die kommende Bezirksliga-Saison und hat bereits fünf Neuzugänge vorgestellt. Gleich drei Spieler kommen vom Kreisligisten Bayern Kickers Nürnberg zum ASV, die beim Abschied ihres Sturmduos Größe beweisen.
So gehen fortan Baba Konare Diarra und Alexandros Lekas nicht mehr in der Kreisliga 2 auf Torejagd, sondern in der Bezirksliga Nord. "Vielen Dank Baba und Alex. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ihr wart zwar nur eine Saison bei BaKi, aber in dieser habt ihr für Furore gesorgt", schreiben die Bayern Kickers zum Abschied.
Diarra knipste in der abgelaufenen Kreisliga-Saison 23-mal und hat eine interessante Vita. Seine Fußballlaufbahn begann der 30-Jährige in Spanien, wo er in der Jugend unter anderem bei Osasuna und Espanyol Barcelona spielte.
Gemeinsam mit Alexandros Lekas schoss Diarra in dieser Saison 40 Tore. Damit erzielten die neuen ASV-Angreifer über zwei Drittel der BaKi-Tore selbst. Zum Abschied nennt der Verein die beiden nicht ohne Grund das Top-Sturmduo der Liga. "Viel Erfolg für eure weitere sportliche Laufbahn, aber diese eine Saison wird bei den BaKi-Fans unvergesslich bleiben."
Neben dem Duo kommt auch Andriy Siriy von den FC Bayern Kickers. Der 27-Jährige, der in den vergangenen Jahren oft mit den BaKis knapp an der Bezirksliga-Rückkehr gescheitert war, trägt beim ASV fortan die Nummer 23.
Das Transfer-Quintett wird von zwei Spielern mit Landesliga-Erfahrung komplettiert. Kai Dillinger wechselt vom SV Schwaig an den Mannhof. André Rosic kommt vom SV Baiersdorf. Rosic sammelte beim BSV erste Erfahrungen in der Landesliga und Bezirksliga und erhält beim ASV die Nummer vier.
Für Dillinger ist der Wechsel an den Mannhof eine Rückkehr, denn bereits in den Saisons 2022/23 und 2023/24 stand der Keeper im Kasten des ASV. Die letzten zwei Jahre spielte Dillinger beim SV Schwaig.