»Saison bleibt unvergesslich«: ASV holt Quintett in die Bezirksliga BaKis verabschieden Trio +++ Keeper kommt vom SV Schwaig zurück +++ Neue Nummer 4 kommt aus Baiersdorf von Boris Manz · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Wollen auch in der Bezirksliga weiter knipsen: Der 40-Tore-Sturm der BaKis heuert beim ASV Vach an. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Vach rüstet sich für die kommende Bezirksliga-Saison und hat bereits fünf Neuzugänge vorgestellt. Gleich drei Spieler kommen vom Kreisligisten Bayern Kickers Nürnberg zum ASV, die beim Abschied ihres Sturmduos Größe beweisen.

So gehen fortan Baba Konare Diarra und Alexandros Lekas nicht mehr in der Kreisliga 2 auf Torejagd, sondern in der Bezirksliga Nord. "Vielen Dank Baba und Alex. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ihr wart zwar nur eine Saison bei BaKi, aber in dieser habt ihr für Furore gesorgt", schreiben die Bayern Kickers zum Abschied. Trio kommt von den FC Bayern Kickers zum ASV Vach in die Bezirksliga Diarra knipste in der abgelaufenen Kreisliga-Saison 23-mal und hat eine interessante Vita. Seine Fußballlaufbahn begann der 30-Jährige in Spanien, wo er in der Jugend unter anderem bei Osasuna und Espanyol Barcelona spielte.

Gemeinsam mit Alexandros Lekas schoss Diarra in dieser Saison 40 Tore. Damit erzielten die neuen ASV-Angreifer über zwei Drittel der BaKi-Tore selbst. Zum Abschied nennt der Verein die beiden nicht ohne Grund das Top-Sturmduo der Liga. "Viel Erfolg für eure weitere sportliche Laufbahn, aber diese eine Saison wird bei den BaKi-Fans unvergesslich bleiben."

Verstärkung für den ASV Vach aus der Kreisliga: Andriy Siriy. – Foto: David Oßwald