Saison-Aus für Melvin Luczkiewicz beim MTV Gifhorn

Der MTV Gifhorn muss für den Rest der Saison auf Melvin Luczkiewicz verzichten. Wie der Verein über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler im Spiel gegen den BVG Wolfenbüttel schwer am Knie verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr auf den Platz zurückkehren können.

Die Verletzung trifft Mannschaft und Umfeld des Vereins hart. Luczkiewicz gilt als wichtiger Bestandteil des Teams und prägte das Spiel des MTV Gifhorn auf der Sechserposition. Mit seiner Präsenz, Leidenschaft und seinem Spielwitz gehörte er zu den zentralen Figuren im Mittelfeld der Mannschaft. Der Verein betonte zudem, dass der Ausfall nicht nur sportlich schwer wiegt, sondern auch menschlich eine Lücke hinterlässt. Luczkiewicz sei sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.